本报北京9月19日电 （力波）多国学者近日以线上线下的方式在京发布的全球农村金融创新报告《数字金融助力全球减贫2021》指出，数字金融已被证明是实现农村减贫和农村经济发展的重要机制，应当受到更多重视，中国则走在世界前列。

上述报告由中国国观智库联合印度尼西亚艾尔朗加大学经济和商业学院以及新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学、新加坡南亚研究所、越南社会科学院等机构的学者共同推出。

报告特别指出，中国的普惠金融在近年来发展迅速。在中国政府持续推进普惠金融的政策红利下，银行系统深度参与其中，成为中国农村金融的主体。当前无论在涉农用户覆盖量、参与的金融机构、技术创新度、贷款规模等方面，中国都走在世界前列。

报告还认为，数字金融越来越成为全球农民融资的重要手段，有必要进一步开展跨境合作，以帮助更多发展中国家农民获得金融服务并降低风险。

(责编：胡永秋、杨光宇)