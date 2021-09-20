本报记者 潘旭涛

日前，新疆维吾尔自治区沙湾市2000余亩瓜果喜获丰收。为解决农户采摘人手不足、销售不畅等问题，该市农村党员、驻村干部组成志愿服务队帮助农户采摘、分拣、包装和销售，同时组织主播等通过微信、微博、抖音、电商平台等多形式开展“直播带货”，助力果农增收。图为沙湾市安集海镇古道村驻村干部与农户一起直播销售黄桃。

兰 玲摄（人民图片）

今年9月23日是第四个中国农民丰收节。从9月7日开始，持续3个月的2021年中国农民丰收节金秋消费季活动在多地开展。连日来，各大电商踊跃参与，组织多元化的产销对接和促消费活动。中国农民丰收节组织指导委员会办公室主任、农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，阿里巴巴、抖音等平台积极响应，推出一系列实打实的促消费举措。“各类市场主体通过发放消费券、打折让利、流量倾斜等方式，吸引广大城乡居民购物过节。”

“农产品的‘双11’”

近日，为迎接中国农民丰收节，各大电商纷纷发放消费券，密集推出促销活动。业内人士指出，电商纷纷助力，要让丰收节成为“农产品的‘双11’”。

阿里巴巴旗下天猫、聚划算、淘宝直播、盒马、淘特、数字乡村等10个业务部门参与金秋消费季活动，举办100多场地域农产品产业带活动，超过30万商家参与，针对60万款商品发放超过1000万张“丰收券”，消费者可以使用“丰收券”购买丰收节专区农副产品。“我们通过开展‘长江丰收新农潮’‘热土丰收季’等活动，让消费者吃得开心、安心，让乡亲们丰产、丰收。”阿里巴巴集团副总裁项煌妹说。

据统计，在阿里巴巴平台上，30万商家、8亿多消费者参与了去年的丰收节金秋消费季活动，活动共卖出8.2亿件、225万吨农产品。

拼多多的举措是上线“多多丰收馆”。“今年丰收节期间，平台将在去年的基础上，继续加大资金资源的投入力度。”拼多多相关负责人表示，平台“百亿补贴”“限时秒杀”“万人团”等补贴资源也将向“多多丰收馆”全面倾斜。据了解，今年共有28万涉农商家参与拼多多丰收节系列活动，相比2020年，商家规模扩大了近1倍。

此外，京东开设了丰收节专区，推出大量满减活动。苏宁易购办起了线上“丰收直卖节”，通过发放“助农粮票”的形式推销各地土特产。

源头好物加速“出村进城”

“各类市场主体举办展示展销、直播带货、专场推介等各类营销活动，让农产品走出大山、出村进城。”唐珂说。金秋消费季期间，电商平台加大产地直采力度，帮忙农产品更便捷地出村进城。

抖音推出“富域丰收季”活动，深入全国百余县直播推荐区域特色农货。据悉，活动期间，抖音在浙江、福建、黑龙江、陕西、四川、山东、江苏等省份进行农产品原产地直播，向消费者深入展示各地源头好物的生产、运输过程。抖音还为多地农副产品商家和新农人提供专场培训，帮助他们更好地掌握短视频和直播带货技巧，从源头促进农副产品产销对接。

近日，美团优选上线了“丰收节·乡村振兴馆”，重点聚焦长江经济带11省市。美团优选通过“农鲜直采”计划，依托深入县、乡、村的高效物流体系，助力更多特色农产品从田间地头直达城市餐桌。

业内人士认为，通过建立政、企、农、平台多方合作的有效机制，共建供应链体系、运营服务体系、支撑保障体系，可以有效打通消费、流通、生产各环节，助力更多特色农产品加速“出村进城”。

直播带货助农民增收

在各大电商深度参与丰收节的同时，各地丰收节活动也主动拥抱电商，拓展农产品线上销售渠道。

作为农民增收新引擎，直播带货成为各地丰收节活动的标配。江苏淮安直播洪泽湖大闸蟹开捕；山西运城在丰收节活动中专门开辟网红直播带货区；重庆忠县在田间地头、工厂车间搭建直播场景，为参加丰收节电商金秋消费季活动的涉农企业进行商品专场直播……近日，淘宝直播发布的一份数据显示，淘宝直播平台上累计已有11万农民主播，开播超过230万场，通过直播带动农产品销售超50亿元。

不少地方还举办了“电商节”等电商专场活动。江西省农业农村厅厅长胡汉平介绍说，江西推出了“赣出新花YOUNG”农民丰收电商节，通过100小时慢直播、农产品换装、农产品T台秀、扫码溯源全息体验、助农直播带货等5种方式，打造“国潮品牌馆”“数字T台馆”“互动慢直播馆”三大主题场馆，并在淘宝、京东、抖音等平台开设“江西农特产国潮风”农民丰收电商节。

专家指出，推动农产品“出村进城”，是促进乡村振兴的有效措施。大力发挥电商平台的作用，为产地政府提供一揽子农产品标准化、品质化、品牌化解决方案，提升农产品品质与标准化水平，提高农民在电商平台的销售能力，扩大农产品品牌影响力，将是农业高质量发展的重要途径。

(责编：胡永秋、杨光宇)