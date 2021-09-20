本报记者 杜海涛

9月初，在山东烟台海关办结监管通关手续后，一辆满载国产液晶电视配件的货车抵达青岛港黄岛港区码头，准备装船启程运往波兰格但斯克港。今年以来，烟台对中东欧国家出口额同比增长50%。

海关总署最近发布数据显示，8月份，我国外贸进出口总值3.43万亿元，同比增长18.9%，连续15个月实现同比正增长，进一步呈现稳中加固态势。前8个月，我国外贸进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。

“前8月，我国外贸之所以能取得好成绩，得益于我国疫情防控积极有效，经济持续稳定恢复、稳中向好，为外贸进出口平稳增长提供了有力支撑。”海关总署相关负责人表示，各地各部门积极采取措施应对国际市场各种不确定不稳定因素，向改革要动力，向创新要活力，促进外贸稳中提质。

——优化营商环境，促进贸易便利，进出口动力更强劲。

7月14日，装有冰箱、烤箱等家电产品的集装箱货物在广东佛山顺德北滘码头装船，以“湾区一港通”模式通过内河驳船运抵广州南沙港后，直接装上远洋货轮，发往新加坡。实行这一模式后，出口货物物流周期大幅缩短。上半年，南沙港新增外贸班轮航线21条，外贸集装箱吞吐量达359.7万标箱，同比增长16.3%。

今年以来，各地持续深入推进“放管服”改革，对标国际先进水平，创新监管方式，优化通关流程，提高通关效率，降低通关成本。海关总署紧扣高质量发展推进海关全业务领域一体化改革，积极推动各海关跨关区协同管理，强化协调联动，提高贸易便利水平。今年6月，全国进口、出口整体通关时间分别为36.68小时和1.83小时，较2017年分别压缩了62.34%和85.15%。

——深耕传统市场，拓展新兴市场，增强抗风险能力。

这段时间，在印度尼西亚一些大型超市里，由创维集团生产的彩色电视引人注目。作为我国最早出海的家电企业之一，今年以来创维集团在印度尼西亚、菲律宾、越南等东盟国家的销售不断向好。

各地各部门和相关企业进一步拓展经贸合作“朋友圈”，不断深化与“一带一路”沿线国家合作，主动拓展新兴市场，增强抗市场风险能力。前8月，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.29万亿元，增长24.6%；中欧班列累计开行10030列，发送集装箱96.4万标箱，同比分别增长32%和40%。

——培育新型业态，释放发展活力，锻造外贸新优势。

8月6日，内蒙古满洲里市场采购贸易试点正式实施，来自国内的鞋靴、自行车、机械零件等商品通过满洲里公路口岸出口俄罗斯。据满洲里海关统计，截至9月6日，首月出口货值达152.82万元。

前不久，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，支持自贸试验区所在地培育进口贸易促进创新示范区，释放新型贸易方式潜力。海关总署加强配合协调，帮助新设市场采购贸易试点城市开通相关业务，同时，进一步优化跨境电商监管流程，促进新型贸易快速发展。上半年，我国跨境电商进出口增长28.6%，市场采购出口增长49.1%。

“外贸向好能更好畅通国内大循环、促进国内国际双循环，为构建新发展格局提供有力支撑。”海关总署相关负责人表示，我国不断扩大对外开放，推动外贸高质量发展，为全球产业链供应链稳定通畅、为世界经济复苏作出了中国贡献。

《 人民日报 》（ 2021年09月20日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)