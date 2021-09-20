本报张掖9月19日电 （记者董洪亮、王锦涛）“能看出哪是矿坑吗？”甘肃省张掖市肃南裕固族自治县康乐自然资源所所长秦学红指着眼前的草场问。记者远望近观，只见绿草萋萋，矿坑无迹可寻。“找不出吧？”秦学红嘿嘿笑，“就在咱脚下！”

脚下水草丰美。而资料照片上则是另一番景象：破旧的砖房，黑黑的煤渣，稀稀拉拉的枯草。

祁连山甘肃段绵延1000多公里，其中700多公里在张掖，而肃南县又占祁连山国家级自然保护区总面积的近60%。2017年7月，中办、国办就甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题发出通报指出：违法违规开发矿产资源问题严重，部分水电设施违法建设、违规运行，周边企业偷排偷放问题突出，生态环境突出问题整改不力。

撤人员、拆设施、封矿井、清现场，痛定思痛，甘肃组织集中整改，实施祁连山矿区矿点地表生态恢复治理。截至目前，保护区内144宗矿业权已全部退出，42座水电站已完成分类处置，25个旅游设施项目完成分类整改。

“这是整改前后的卫星照片。”张掖市生态环境局局长马成指着监控大屏说。只见历史照片上的矿坑和厂房，鼠标一划，全部复绿。

张掖各整改点位的卫星照片、全市各类污染企业的排污信息，在监控大屏上都能随时调看。“这套系统对全市生态环境状况监测实现了全覆盖。”马成说，一旦企业排污出现异常，系统会自动报警，执法人员第一时间就能到现场。

2019年5月，祁连山国家公园甘肃省管理局张掖分局挂牌，全面禁止保护区核心区、缓冲区内一切生产经营活动。还成立了祁连山林区法院、林区检察院和森林公安分局。

祁连山保护区核心区208户701名农牧民全部搬迁。肃南县康乐镇杨哥村的罗成告诉记者，2017年11月他和村里人都当起了生态管护员，年收入3万元，加上草原补贴6万元，收入没减，还少了游牧的辛苦。“这几年，明显感觉祁连山草更绿了，野生动物更多了。”罗成说。

调查数据显示，2017年至2019年，甘肃祁连山国家级自然保护区22个保护站中，有15个保护站发现雪豹分布，藏野驴、白唇鹿、马麝、岩羊等大型野生动物种群数量明显上升。

中科院生态环境研究中心今年8月评估：甘肃祁连山国家级自然保护区生态明显改善区域占保护区总面积的比例增加37.5%；植被指数增幅10.88%；保护区地表水考核断面、饮用水水源地水质均达到优良，其中Ⅰ类水比例达58%。

《 人民日报 》（ 2021年09月20日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)