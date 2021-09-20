本报北京9月19日电 （王浩、林歆瑶）9月18日，水利部召开深入推动黄河流域生态保护和高质量发展工作座谈会。据介绍，水利部在强化黄河流域防洪、用水管理、生态保护、体制机制法治建设等方面取得了积极进展，黄河干流连续22年不断流，黄河干流和6条支流15个断面生态流量全部达标。

水利部门和沿黄九省区实施黄河流域深度节水控水行动，加强水资源监管，完成洮河等6条跨省支流水量分配；提出黄河流域水资源超载地区清单及管控措施等，对6省（区）13个地市和62个县水资源超载地区暂停审批新增取水许可；全面推进规划和建设项目节水评价，核减项目新增年取水量4434万立方米。据统计，2020年，黄河流域万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、亩均灌溉用水量分别较2019年下降3.4%、9.3%和8.8%。

水利部门和沿黄九省区坚持山水林田湖草沙系统治理，2019年以来累计向河口湿地补水4.58亿立方米，持续实施乌梁素海应急补水和引黄入冀补水，重点湖泊湿地生态持续向好，入海口沼泽湿地面积增加1627公顷；突出抓好水土保持，通过专项整治完成8278个生产建设项目整改。

水利部表示，要牢固树立“一盘棋”思想，坚持共同抓好大保护、协同推进大治理，强化法治管理、完善协同机制、深化重点改革、建设数字孪生黄河，进一步提升流域治理管理能力，为黄河流域生态保护和高质量发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年09月20日 02 版）

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