本报记者 何 勇 申智林

“河汉纵且横，北斗横复直”。北斗星，自古以来是中国人标刻时空的重要参照。

2020年7月31日，我国北斗三号全球卫星导航系统正式开通。从此，广阔无垠的星空之上，一张完全由中国自主研发制造的卫星网络，成为新的“指路明灯”。

习近平总书记强调，北斗系统造福中国人民，也造福世界各国人民。9月16日至17日，以“北斗服务世界，应用赋能未来”为主题的首届北斗规模应用国际峰会，在湖南省长沙市举行。

来自国内外的导航领域顶级专家、学者和产业界人士齐聚长沙，交流北斗前沿应用技术，分享北斗规模应用成果，探讨北斗产业化发展方向，加快北斗在全球规模应用步伐，共同探讨北斗系统如何更好服务全球、造福人类。

全球一半以上国家和地区应用北斗系统

“中国的北斗系统，已经实现并正在与其他全球卫星导航系统共用……将推动当今导航定位和授时技术的发展，为开创更灵活、更稳健、更具有弹性的卫星导航技术体系结构铺平道路。”峰会上，联合国外空司司长迪皮蓬在视频致辞中说，她坚信此次峰会可以为国际社会应用空间技术方面作出贡献。

实际上，北斗二号系统自2012年建成以来，就逐步走出国门，为亚太地区提供服务，服务于各国的经济社会发展和基础设施建设。

2013年，缅甸农业部采购了数百台基于北斗服务的高精度卫星导航系统（GNSS）接收机，应用在缅甸各地的农业数据采集统计、土地管理方面。

在东南亚国家首次批量应用后，北斗系统高精度产品加快步伐，走入多个国家。2015年，北斗产品应用于科威特国家银行总部300米高摩天大楼建设，以保证施工过程中垂直方向毫米级测量误差要求的标准，这也是北斗产品首次在海外应用于高层建筑监测；2017年，巴基斯坦新伊斯兰堡国际机场信息集成系统开始建设，北斗系统为之提供高精度授时服务；2018年，1046台基于北斗的高精度终端助力印度尼西亚国土、公路、铁路、水利工程的勘测和施工。

随着北斗三号全球卫星导航系统组网成功，功能持续增强的北斗系统，正更有效参与到国际经济社会发展当中。截至目前，北斗基础产品已出口至120余个国家和地区，向亿级以上用户提供服务。

习近平总书记指出，“去年7月我宣布北斗三号全球卫星导航系统开通服务以来，北斗系统在全球一半以上国家和地区推广使用，北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展的关键阶段。”

秉持开放合作、资源共享的原则，近年来，我国全方位、成体系开展国际合作，推动北斗“走出去”，服务国际经济社会发展。

“中国的北斗，世界的北斗。”阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫表示，以此为原则，他们支持北斗系统建设，将继续在整个阿拉伯地区乃至区域外传播北斗全球卫星导航系统，以进一步提高对该系统及其应用的认识，从而加强应用落地和实施，造福当地社会。

天上好用，地上用好

“目前北斗三号系统提供7种服务，自2020年7月正式建成开通以来，持续稳定运行，服务性能良好。”峰会举办前夕，湖南省政府新闻办新闻发布会上，中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓，道出了北斗系统能够广泛参与国际国内经济社会建设的原因，那就是源于北斗系统强大的服务能力。

全球范围实测定位精度水平方向优于2.5米、垂直方向优于5.0米，测速精度优于0.2米每秒，授时精度优于20纳秒的定位导航授时服务；支持单次560比特（约40个汉字）的全球短报文服务，区域短报文服务最大单次报文长度达1000个汉字左右；为全球用户提供遇险报警服务；星基、地基增强服务，让系统定位服务能力扩展到实时厘米级、事后毫米级……高科技确保强性能、强性能促进推广应用，让北斗卫星导航系统首任总设计师孙家栋的“天上好用，地上用好”的期许，正迅速变为现实。

“交通运输的本质是人和物有目的的空间位移，具有点多、线长、面广、移动性强的特点，对北斗系统提供的定位导航和通信功能有很强的需求。”在峰会主论坛上，中国交通通信信息中心主任徐鹏展表示。而2020年度，已有超700万辆道路营运车辆安装并使用北斗系统。

“去年7月，我们基于北斗高精度定位技术研发的智能地灾监测预警系统，成功提前3小时预警了湖南省石门县雷家山特大山体滑坡地质灾害，保护了当地11户33名村民的生命安全。”湖南北斗微芯产业发展有限公司董事长杨世忠告诉记者，“目前，湖南14个市州中的8个市州，以及西南、西北多个省份的部分地质灾害多发地区，都已经布设了该系统。”

习近平总书记在9月16日致首届北斗规模应用国际峰会的贺信中指出，当前，全球数字化发展日益加快，时空信息、定位导航服务成为重要的新型基础设施。

而随着北斗应用领域的拓展、规模应用数量的增加，如今，北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域。

北斗规模应用市场化、产业化发展正在加速推进

应用是北斗系统建设发展的出发点和落脚点，当前，以“北斗+”和“+北斗”为主要特征的技术创新模式，正推动北斗加速实现市场化、产业化发展。

在峰会成果展区，具有辅助驾驶功能的智能网联汽车、油气场站智能巡检机器人、集成北斗系统短报文服务的应急救援手表……一件件基于北斗高精度导航定位服务的应用产品及产业化成果，令人目不暇接。

《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，目前，国内北斗产业领域企事业单位数量保持在1.4万家左右，从业人员数量超过50万。“十三五”时期，我国卫星导航与位置服务产业总体产值年均增长20%以上，2020年国内卫星导航与位置服务总产值已达4033亿元。

湖南从2016年开始，就将包括北斗在内的航空航天产业链，纳入工业新兴优势产业链进行重点建设，成为湖南建设先进制造业高地和科技创新高地的新支撑点。

在长沙高新区，长沙海格北斗信息技术有限公司研制并量产的“北斗三号高性能综合导航SoC芯片”，是国内首次研制出的14纳米工艺技术下的高性能综合导航芯片；湖南卫导信息科技有限公司等提供通信模拟仿真及测试评估服务的企业，成为全国北斗应用设备性能检测的主力军；长沙北斗开放实验室自2015年以来，已累计为从事北斗规模应用研发的企业及科研机构提供逾2000小时的实验平台免费使用时间，助力北斗规模应用人才培育。

《 人民日报 》（ 2021年09月20日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)