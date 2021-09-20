本报9月18日电 （记者何欣禹）18日下午，记者从国务院新闻办举行的发布会上获悉，首届中国（武汉）文化旅游博览会将于11月5日至7日在湖北武汉举行。此次博览会由中共中央宣传部、文化和旅游部、湖北省人民政府主办，湖北省委宣传部、武汉市人民政府、湖北省文化和旅游厅承办。

中央宣传部副秘书长郭义强在发布会上表示，举办首届中国（武汉）文化旅游博览会，是推动中部地区高质量发展的重要举措，是满足人民群众新时代美好生活需要的重要抓手，也是推动文化交流合作的重要平台。

据悉，文旅博览会期间，将举办“湖北·武汉之夜”专场推介会、开幕式、2021中国文化和旅游高峰论坛、重点文旅项目招商签约大会4项主体活动，以及全国重点骨干旅行社“引客入鄂”踩线活动、中国文化和旅游投融资大会、武汉文化旅游嘉年华系列活动、武汉“两江四岸”主题灯光秀、全球旅行商大会、全球房车营地自驾游大会、湘鄂赣旅游消费大联动、百场文旅产品直播售卖活动、艺术品拍卖活动等9项配套活动。展会现场由1个综合馆、8大展区、1个中央大舞台、1个文旅市集和若干场文旅产品交易会构成，总展览面积6万平方米。

“希望通过搭建这样一个国家级的平台，一方面帮助湖北文化产业和旅游业提振形象、打造品牌，助推湖北疫后重振；另一方面，集中展示文化和旅游发展最新成果，进一步推动市场、提振市场，为文化和旅游行业复苏和高质量发展凝聚信心和力量。”文化和旅游部党组成员王晓峰表示。

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