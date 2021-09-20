“平时都没有货，今天价格真的很‘炸’，数量有限，要的赶紧去拍。”来自香港的主播“羊大咩”从事直播带货3年，9月14日，她在直播间向网友销售限量商品。

澳门直播基地负责人朱小娟表示，基地有10多位主播参与首届粤港澳大湾区购物节。李启晟就是其中之一，他将澳门的珠宝、手信以及特色食品介绍给内地消费者，让他们共享澳门的发展成果。

当前，在粤港澳大湾区有上千名港澳主播，通过直播带货的形式，将湾区好货推荐给全国消费者，架起了一座“融通桥”。

直播成澳门青年就业新方向

刚转行做直播带货时，李启晟发现，澳门一些手工类产品很难实现批量生产，难以满足直播带货需求，于是便多次与商家进行沟通。

“直播在澳门是一个比较新的行当，发展得比较慢，内地比澳门快一些。”李启晟同很多主播一样，与澳门的直播行业共同成长着，共同搭建澳门的直播体系和框架，并与内地不同的直播平台慢慢磨合。

今年7月，薇娅来到澳门，成为“澳门城市推荐官”。李启晟观察到，这之后，澳门产品的关注度开始增长。他说，让更多内地消费者了解澳门品牌只是第一步，下一步则是让更多澳门品牌走向国际市场。

李启晟表示，当前澳门主播推荐的更多的是澳门产品，未来，澳门的主播也可以把内地的优质产品带到澳门，实现产品共融。

目前，澳门的直播生态还在建设中。澳门好物的推广很大程度上还要依靠内地主播，缺乏澳门本土主播。但不少年轻人在寻求新的发展路径，在李启晟看来，直播行业的发展趋势很好，这对年轻人来说，将是一个不错的职业选择。

让100个澳企实现从0到1的孵化

今年4月21日，澳门直播基地正式开业。“我们希望能够静下心来教澳门人做直播电商，打造一个新的生态圈。”朱小娟谈道，希望直播基地能成为行业的基石，让大家可以吸取成熟的直播电商经验，快速完成自身孵化。

去年11月23日，朱小娟带着10位主播，请来“大湾区哥哥”梁汉文助阵，在澳门开展了第一场直播。当时，相关品牌除了提供“给力”的折扣，还开放了部分门店，让主播到店内进行直播，此前这些店甚至不让拍照。在“明星效应”和“主播发力”的双重加持下，第一场直播就做到了1300万元的销售额。

朱小娟表示，今年10月，直播基地将开设澳门本地主播培训课程，并同时推荐澳门好货和内地优质产品，加强两地的商品交流和文化交流。朱小娟计划用半年的时间，让希望发展直播带货的澳门企业跟上国内电商的步伐，完成从实体经济到互联网经济的数字化转型。

朱小娟定了一个目标：3年内帮助100个澳门本土企业在直播电商领域完成从0到1的孵化。到时候，它们有自己的电商店铺、直播团队以及电商团队。据朱小娟介绍，目前，已有74家企业登记在册，其中一些企业在香港、澳门两地都有实体店。

截至目前，已经有73位“买手型主播”加入直播基地，日常直播带货近万场，累计走访和对接澳门本土品牌超100家，引导成交额超过1亿元，近百万件澳门商品通过直播间进入全国消费者家中。

“有了销量，企业开始扩大它们的生产线。”这几年，朱小娟感受到最大的变化就是，很多香港和澳门企业把工厂或者生产线搬到了广东，并在广东组建电商团队。

日前，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》公布，朱小娟表示，这对澳门直播基地来说也将会是一个新机遇。

深港年轻人的心更近了

随着粤港澳大湾区建设不断深入，三地不仅实现了产品和商业模式的融合，居民在生活上也在不断融合。

这几年，“羊大咩”看到深港两地年轻人的交流越来越频繁。

2018年7月，“羊大咩”正式成为一名主播，为了吸引观众，第一个月她便拖着箱子到各大商场去直播，第二个月来到香港免税店直播。2019年年初，她在香港免税店做直播时常与柜姐聊天。很多柜姐是土生土长的香港人，从未到过内地。有一次聊到她在内地做的美甲特别好看且只花了100元，同样的品质在香港需要花300多元，柜姐们有些惊讶。“羊大咩”经常会带一些内地的小零食与柜姐们分享，她们都非常喜欢。通过一点点小细节的累积，柜姐们对内地越来越憧憬。

2019年12月，一名柜姐从深圳旅游回来，给大家讲了旅途中的见闻，之后，越来越多的柜姐开始到内地旅游。“羊大咩”说：“她们感受到内地人的热情，也会把深圳的一些新趋势带回香港。”

2020年疫情导致物流受阻。“羊大咩”到深圳处理问题，第二天，香港就封关了，她便留在深圳开展工作。如今，她在深圳也有了专门的直播场地，团队已有八九个人。

在深圳住了1年多，“羊大咩”很喜欢深圳的氛围，她打算年内在深圳置业，并把孩子接到深圳来读书，让他们更多地感受内地文化。

中青报·中青网记者 赵丽梅

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