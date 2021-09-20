“总书记的重要讲话指出了煤炭在我国能源结构中的重要地位，明确了国家能源发展的使命任务，为企业转型发展指明了方向。要深刻领会总书记讲话精神实质，勇挑时代重任，勇于创新突破，做新型能源企业担当者。”在国家能源集团榆林化工有限公司（以下简称榆林化工）现场学习习近平总书记重要讲话精神时，国家能源集团党组书记、董事长王祥喜说。

9月13日，习近平总书记到榆林化工考察，了解循环经济煤炭综合利用项目规划建设运行情况。习近平总书记强调，煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

榆林化工成立于2012年3月，地处陕北毛乌素沙漠与黄土高原交界地带，是一家煤化工生产企业。所谓煤化工，简单说，就是以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。

王祥喜指出，习近平总书记到榆林化工考察并发表重要讲话，是对国家能源集团全体干部职工的极大鼓舞和鞭策，激励全体干部职工牢记初心使命、扛起责任担当，践行“社会主义是干出来的”伟大号召，深入推进煤炭综合利用与绿色低碳发展，探索一条现代煤化工发展的新路子，加快建设具有全球竞争力的世界一流示范企业，为奋力实现第二个百年目标作出新的贡献。

榆林化工成立以来，坚持走绿色发展之路，按照分期建设策略合理布局产业链，实现延链、补链、强链高质量创新发展。榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）于2020年底建成投产，年产186万吨煤制甲醇，年转化煤炭440万吨。该项目采用目前成熟可靠的煤气化制甲醇工艺技术路线，以煤炭为原料，通过煤气化、一氧化碳变换、低温甲醇洗、硫磺回收、甲醇合成等工艺过程，建立了从煤炭到甲醇再到聚烯烃及各种化工产品的“由黑到白”完整产业链，其中甲醇全部作为下游加工项目的原料使用。

陕西甲醇下游加工项目于2015年建成投产，主要生产装置包括60万吨/年甲醇制烯烃装置、60万吨/年烯烃分离装置、30万吨/年低密度聚乙烯装置和30万吨/年聚丙烯装置。该项目通过甲醇转化制烯烃、烯烃聚合工艺生产聚乙烯、聚丙烯以及副产硫酸铵、丙烷、混合碳四、混合碳五等其他化工产品。

从资源到产品再到可再生资源，榆林化工实现变“废”为宝，在走绿色发展之路的过程中，探索出废水、废盐、废气处理工艺新模式，在国内煤制烯烃行业内实现了废水的近零排放。

王祥喜表示，榆林化工是集团公司循环经济煤炭综合利用的典范，要深刻认识推进煤化工深度发展的重大意义，坚持高水平科技自立自强，进一步拓宽企业发展路径，在广大干部职工中汇聚起加快企业发展的强大动力，用更加优异的成绩回报总书记的亲切关怀。

“以深入贯彻落实总书记现场重要讲话精神为契机，完善好集团公司‘十四五’期间煤化工发展规划和榆林化工‘十四五’发展规划，在做好煤炭‘大文章’的同时，大力发展新能源产业，推动绿色转型，打造风、光、火、储、氢综合能源基地。”王祥喜强调。

目前，榆林化工40万吨/年合成气制乙二醇项目已建成但尚未投产，该项目采用自主技术，由国家能源集团设计、建设，装备全部实现国产化；另外，世界首套5万吨/年聚乙醇酸可降解材料示范项目（PGA项目）也在建设中，该项目采用自主知识产权技术，产品在土壤和海水等自然环境下可实现完全降解。（记者 陆成宽）

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