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东北地区中南部等地有较强降雨 局地有大暴雨

2021年09月20日09:35 | 来源：中国新闻网
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据中央气象台网站消息，9月20日08时至21日08时，河北东北部、山东半岛北部、辽宁、吉林中南部、内蒙古东南部等地部分地区有大到暴雨，其中辽宁西南部沿海局地有大暴雨。

昨日河北天津山东及安徽广西等地出现强降雨

昨日08时至今日06时，河北中南部和东北部、天津中南部、北京西部、山东中西部、江苏北部、安徽中部、湖北东南部、湖南中部、贵州东南部、云南东南部、广西西北部等地部分地区出现暴雨，河北东南部和唐山、山东中部和临沂、安徽六安、湖北武汉和黄冈、贵州黔东南、云南文山和红河、广西河池和百色等局地大暴雨(100～226毫米，最大小时降雨量40～75毫米)。天津、河北东部、山东半岛、辽东半岛等地部分地区出现7～9级阵风。

东北地区中南部等地有较强降雨

9月20日08时至21日08时，河北东北部、山东半岛北部、辽宁、吉林中南部、内蒙古东南部等地部分地区有大到暴雨，其中辽宁西南部沿海局地有大暴雨(100～120毫米)；上述地区小时雨量一般5～15毫米，局地20～40毫米；此外，云南南部有分散性大雨或暴雨。中央气象台20日06时继续发布暴雨蓝色预警。渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域将有8～9级、阵风10～12级的大风。中央气象台20日06时继续发布海上大风黄色预警。

22日起，西北地区东部、四川盆地、华北南部、黄淮等地将有一次降雨天气过程。

未来三天具体预报

9月20日08时至21日08时，河北东北部、辽宁、吉林中南部、内蒙古东南部等地部分地区有大到暴雨，其中辽宁西南部沿海局地有大暴雨(100～120毫米)；上述地区小时雨量一般5～15毫米，局地20～40毫米；此外，云南南部有分散性大雨或暴雨。内蒙古东南部、辽宁东部、新疆东部、山东半岛等地部分地区有4～6级风，阵风7～9级。

9月21日08时至22日08时，内蒙古东部、东北地区大部、西藏西部和东南部、西北地区中部、江南东部和南部、四川盆地西南部、华南中西部、云南中西部、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，内蒙古东南部、黑龙江中部和东北部、吉林西部等地部分地区有大雨(25～40毫米)。辽宁西部部分地区有4～5级风。

9月22日08时至23日08时，西北地区东部、华北西南部、西南地区东北部、黄淮西部等地部分地区有中到大雨，其中，陕西中北部、山西西南部、四川盆地东北部等地部分地区有暴雨(50～70毫米)。新疆南疆盆地部分地区有4～6级风。

(责编：王仁宏、陈键)

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