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天舟三号货运飞船将于9月20日15时许发射

2021年09月20日09:40 | 来源：人民网
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天舟三号任务标识。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，目前，长征七号遥四运载火箭已完成推进剂加注，计划于北京时间2021年9月20日15时许发射天舟三号货运飞船。

天舟三号货运飞船将执行我国空间站关键技术验证及建造阶段的第五次飞行任务。按照任务规划，天舟三号货运飞船装载了航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等，与空间站组合体完成交会对接后，转入组合体飞行段，为空间站在轨建造后续飞行任务奠定基础。

(责编：赵竹青、高雷)

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