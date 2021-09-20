天舟三号货运飞船将于9月20日15时许发射
2021年09月20日09:40 | 来源：人民网
小字号
天舟三号任务标识。中国载人航天工程办公室供图
人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，目前，长征七号遥四运载火箭已完成推进剂加注，计划于北京时间2021年9月20日15时许发射天舟三号货运飞船。
天舟三号货运飞船将执行我国空间站关键技术验证及建造阶段的第五次飞行任务。按照任务规划，天舟三号货运飞船装载了航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等，与空间站组合体完成交会对接后，转入组合体飞行段，为空间站在轨建造后续飞行任务奠定基础。
(责编：赵竹青、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发挥保险防灾减灾作用 银保监会推动将台风洪水等纳入巨灾险体系
- 人民网北京9月20日电 （记者杜燕飞）记者日前从银保监会获悉，为充分发挥巨灾保险在巨灾风险管理体系中的作用，银保监会将推动形成全国统筹、各方参与、市场化运行、全方位保障的巨灾保险制度设计，切实为人民群众生命财产安全提供更加全面的保障。 近年来，随着疫情流行、气候变化、人类活动的深刻影响，自然灾害呈现多发、频发、高发态势。…
相关新闻
- 评论
- 关注