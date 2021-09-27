在华为全联接2021上，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布。欧拉操作系统可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

日前，任正非表示，欧拉正在大踏步地前进，欧拉的定位是瞄准数字基础设施的操作系统和生态，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

欧拉全新发布

“没有存在感”的操作系统

对于绝大多数人来说操作系统都是一个很没有什么存在感的角色，但是它太重要了。因为操作系统就像是盖房子的地基，地基打牢固了以后才能在上面建出风格各异的房子，但是很少有人会先去看地基什么样的，所以大家才往往会忽略操作系统的存在，但是没有地基任何房子都立不住。

我们最为熟悉的操作系统恐怕就是Windows，从20世纪90年代个人电脑开始逐渐普及以来，大部分人接触电脑后首先认识的就是它，借助Windows的广泛成功，它背后的作者微软成为了计算机领域的巨头。在个人电脑时代我们大家所熟悉的QQ、Photoshop等软件，都是建立Windows地基上的风格各异的“房子”。

正是因为这种特性，所以操作系统也被称为基础软件，是根技术。软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的重要增长极。操作系统作为软件堆栈的基础底座，其重要性更为凸显。而随着人、机、物不断融合，操作系统作为软件技术发展的根技术将迎来新的发展机遇。

欧拉面向数字基础设施

既然根技术如此重要，我们理所当然应该构建自己的操作系统。但是，根基的构建何其艰难，这是一个生态壁垒极高的领域。

以服务器来说，根据IDC等机构预测，2020-2024年全球服务器复合增长率为23%。中国区域的服务器市场增速更加迅猛，预计拥有41%的增长。2024年中国区服务器将占到全球服务器总额的33%，增长速率和市场份额都位居全球市场前列。中国服务器操作系统到2024年至少有7倍以上市场空间的增长，到百亿级人民币规模。

尽管红帽（Red Hat）公司在Linux服务器操作系统市场领域依旧占据主导地位。但是Linux是开源系统，它不属于任何一个国家、公司，中国的软件公司和开发人员也对其发展做出了大量贡献。

所以，作为一种Linux操作系统，华为将自己研发的EulerOS于2019年12月31日正式开源为openEuler。

openEuler不是一个人在战斗

开源软件（“开源”）于上世纪80年代应运而生，惠及全球。如今，开源技术支撑了90%以上的互联网产品，已经渗透到96%的商业应用中。尤其在新一代信息技术领域，开源软件在全部软件中的贡献率已超过80%，该领域一般企业从事软件和硬件的人员比率约为8:2，由此估算，开源对这类企业业务的贡献率可达60%以上。

由华为等龙头企业带头贡献出大量源代码而创建起来的欧拉（openEuler）开源社区，针对操作系统这一信息领域的基础设施，整合了该领域的头部企业以及相关伙伴，并和世界上开源工作者紧密合作。

欧拉开源社区成立一年后，在2020年12月24日，欧拉社区理事会正式成立。社区理事会将严格执行理事会职责，制定社区发展战略，促进社区成员之间的沟通和深入协作，共同推动社区的生态和发展。

如今欧拉作为最具活力开源社区，各项指标倍数级增长。相比2020年，开发者从3000多人增长到6000多人，SIG组数量超过90多个，软件仓数量经过一年的发展达到8000多个。下载使用遍及全球 54 个国家，1000+ 城市，已成为全球开发者最关注的开源项目之一。

经过20多个月，600多个日夜，欧拉社区历经社区开源，技术创新，生态构建三个阶段，目前已经进入规模应用阶段。

可以说欧拉并不是“一个人在战斗”，作为创新平台，欧拉不仅帮助下游的OSV们发布商业发行版，还通过与其他开源社区的联合，实现了开源操作系统与开源数据库、开源大数据工具以及包括各类工具软件的整个生态的融合。

欧拉、鸿蒙基础软件双子星

HarmonyOS（鸿蒙系统）由于应用到了大家熟悉的华为手机上，所以使公众更加熟悉，但HarmonyOS瞄准的是未来万物互联的操作系统，更多面向的是消费电子产品领域，并且同样是开源的。而欧拉则面向的是服务器、存储、云服务、工控产品这样的商业应用领域。

在25日的发布会上，华为计算产品线总裁邓泰华表示，在ICT领域服务器、存储、云服务、边缘计算、基站、路由器、工业控制等产品和解决方案，都需要搭载操作系统，而不同品牌产品的所使用的操作系统不尽相同，从而导致了操作系统“碎片化”的现状，这使得数字基础设施产生大量“软烟囱”，带来生态割裂、应用重复开发、协同繁琐的挑战。

所以华为一直在构建能力，旨在通过统一的操作系统架构来满足不同应用场景的需求。

本次欧拉全新升级，同时支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备的需求。支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统；并通过为应用提供确定性保障能力，支持OT领域应用及OT与ICT的融合。至此全新发布的欧拉操作系统可覆盖从IT、CT到OT数字基础设施全场景。

欧拉与鸿蒙能力共享 生态互通

据邓泰华介绍，“欧拉还创造性的提出全栈原子化解耦，其采用全量组件原子化架构，支持内核灵活组合，全栈服务化按需构建，可根据设备不同的资源能力和业务特征进行灵活裁剪、按需构建，满足不同设备对于操作系统的要求；欧拉系统采用标准API，实现操作系统与应用交互语言的统一，SDK统一封装各种应用所需的数据、音视频、安全等能力，使应用能够一次开发，即可覆盖全场景使用，并增强应用性能。

最令人兴奋的消息在于，欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来计划在欧拉构筑分布式软总线能力，让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端。后续进一步在安全OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享、实现生态互通，“欧拉+鸿蒙”更好的服务数字全场景。

(责编：李源、董童)