在近日举行的2021年世界互联网大会乌镇峰会期间，华为公司高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安发表“人工智能基础创新，共筑产业新生态”主题演讲，提出人工智能基础创新的三大成功要素：首先要大力发展AI根技术，加强从硬件层到软件层全栈根技术的布局，增强人工智能产业的发展韧性；同时要加强人工智能平台创新，推进人工智能计算中心建设，共建行业aPaaS平台，让智能触手可及；第三要重视人才创新，为产业培养人才。

“我们更希望把人工智能等全球领先的技术转化为云上的各类服务，让AI的算力像水和电一样，成为新型城市公共资源，供企业便捷使用，还能降低企业研发成本，不必重复‘造轮子’。”张平安说。

华为公司高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安发表主题演讲

根技术创新 增强人工智能产业发展韧性

张平安表示，人工智能基础创新的第一个重点是根技术创新。全栈的人工智能根技术包括AI处理器和AI计算框架，也包括开发使能和应用使能等软件基础设施。

据介绍，经过多年持续创新，如今华为云已经在AI求解器、预训练大模型、知识计算等根技术上有了巨大突破。AI求解器方面，近日发布的天筹AI求解器将运筹学和人工智能相结合，突破了业界运筹优化极限，天津港利用该求解器，得以通盘考虑港口规划中千万级的约束条件和变量，完成整个港口计划仅仅需要10分钟，计划速度提升144倍；预训练大模型方面，“盘古家族”已包括NLP（中文语言）大模型、CV（视觉）大模型、多模态大模型、科学计算大模型和药物分子大模型，在超过100个实际场景中取得应用；知识计算解决方案已逐步应用于石油、汽车、医疗、煤焦化、钢铁、交通等行业。

平台创新 促进人工智能技术成果商业转化

“人工智能基础创新的第二个重点是平台创新。”张平安表示，通过建设开放共享的平台，将全产业的人工智能先进技术以服务的方式共享出来，更好地促进人工智能技术成果的商业转化。

据了解，华为云近日发布了开放的行业aPaaS平台“开天aPaaS”，将多年来与全球各行各业合作创新和数字化转型的经验沉淀在该云平台之上，变成可被调用的服务提供给行业开发者，让开发者能够把更多的精力放到业务的价值创造上。目前已开放5个数字业务根引擎、50多个场景化云服务、120多个Kit、20,000多个API。

张平安介绍，平台创新还包括人工智能计算中心。在全国科教重镇武汉，通过华为云一站式AI开发平台打造算力云联盟，将武汉人工智能中心算力与华为云上AI算力打通，实现了算力共享，为本地的高校、科研机构提供了充沛的AI算力，促进AI应用发展。

人才创新 产教结合夯实创新根基

“人工智能基础创新的第三个重点是人才创新。”张平安表示，人才是创新的根基，人工智能创新需要一批又一批创新人才的持续发力。

据介绍，华为云通过“智能基座”和AI沃土计划等一系列项目和计划，积极与高校合作，产教深度结合，推动人工智能人才培养。与教育部合作，启动了“智能基座”产教融合协同育人基地，面向华为云、鲲鹏和昇腾，通过产业驱动的知识体系、产教融合的人才体系，构建人才发展新模式，目前该项目已经在72所试点高校全面落地。针对高校和广大的开发者提出的华为云AI沃土计划，联合国内包括清华、北大等40多所高校，共同编写教材、开展AI课程教学、开设AI俱乐部和AI训练营，为学校提供云端和实验室资源，让学生快速掌握AI技能。迄今为止，华为云已在超过10个行业实践了超过600个AI项目。

(责编：赵竹青、章斐然)