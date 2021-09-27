申佳平 赵竹青 王震 罗知之 赵超

2021年，

我国经济的强大韧性和发展势头有目共睹。

攻关克难，打破技术垄断；

转型升级，优化产业结构；

赋能产业，数字经济腾飞；

重视研发，人才价值放大；

开放市场，营商环境改善……

国家统计局数据显示，

2020年我国经济发展新动能指数为440.3，比上年增长35.3%。

可以看到，去年尽管遭受新冠肺炎疫情的严重冲击，

以新产业、新业态、新商业模式为主要内容的经济发展新动能实现逆势快速增长，

经济展现出良好的韧性活力，成为推动经济高质量发展的强大支撑。

在我国，

创新奋斗新力量无处不在，

他们谱写的动人故事，

也成为新动能马力强劲的最佳证明。

故事一：给机器人装上41个国产“关节”

年龄5岁，身高1.30米，体重63公斤，性格活泼开朗；爱好跑步、瑜伽、打太极，擅长下棋、写字、画画；曾在国家级文艺活动中演出、国际性会议中担任主持人，扮演过舞者、导览员等多种角色……这不是一份“神童简历”，而是机器人Walker X的自我介绍。

Walker X 在世界人工智能大会上展示下象棋技能。（受访者供图）

“Walker，跳个舞吧！”“Walker，我心情不好，陪我玩会球。”“Walker，帮我按摩好吗？”……话音刚落，Walker眨一眨显示屏上的两只大眼睛，移动双手双脚，开始完成指令，俨然是一位“有求必应”的“暖男”。

出生5年来，从“脖子以下都是腿”的原型机，成长到如今能走能跳、会沟通会感知的“X”版本，Walker每一步的成长都经历了复杂的技术更迭，也汇聚了当代中国巨大的创新活力与能量。

优必选科技自主研发的机器人伺服驱动器。（受访者供图）

Walker身上的核心零部件——高性能伺服驱动器，就是打破国际垄断、实现自主量产的范例。

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故事2：1台车顶5个人

过去两年，北京市顺义区北小营镇政府与蘑菇车联合作将一条7.2公里、有18个路口的开放混合道路布设5G“车路协同”装备，实现高级别自动驾驶。

据了解，该项目是全国首个基于5G的开放式商用车路协同示范路，实现了300多个交通关键事件场景。

比如，其中一个场景被称作“绿波通行”，即消防车出警时，将被认定为特殊车辆，途经的交通信号灯会切换为绿灯来争取一切宝贵的救援时间。

自动驾驶清扫车。受访者供图

在湖南衡阳，凌晨4点，自动驾驶清扫车按照平台调度，自主唤醒自动出仓奔向指定街区，最炎热的午后，也能看到萌新可爱的清扫车穿梭热闹的小巷执行任务。由于车身搭载激光雷达、摄像头等传感器，清扫车可以自主避障，应对复杂路况。

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故事3：救命文档”背后的10.11亿

“兄弟姐妹们，别接触路边的路灯、带电建筑！以防万一。” “有手电筒的或者手机有电的，把灯光打开，让无人机能找到你们。”“惠济区文化路，瀚海北金、北三环附近，我们的救援队已到，有需要求救的请拨打电话。”……

2021年7月20日，河南暴雨如注，一份和时间赛跑的“救命文档”在网上刷屏，红色的求救信息，揪动人心，绿色的“已成功救援”内容，温暖人心。腾讯文档事后统计，这份由大学生发起的在线文件，24小时内被250多万人次访问、30万人次参与修改。

河南暴雨期间刷屏的救命文档。受访者供图

一场生命在线接力的背后，是全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

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故事4：22年，从实习生到CEO

1999年，北京一处偏僻的工业区内，即将从医学院毕业的实习生赵立见，小心重复着每一个实验操作。与同一楼层的其他青年人一样，他表面波澜不惊，内心却是挥之不去的兴奋感、荣耀感。他们在破译 “生命天书”——人类基因组图谱。

赵立见在实验室。受访者供图

“人类基因组计划”被喻为人类生命科学史上一次伟大的“登月行动”。中国是美、英、日、法、德之外第六个参与该计划的国家，负责完成“1%项目”的基因序列图谱。为参与承接项目，北京华大基因研究中心注册成立。在科学工作者共同努力之下，中国提前两年完成任务。

2017年，华大基因作为国内“基因测序第一股”成功上市。从基层岗位做起的赵立见，此后又参与了SARS病毒全基因组序列破译、以基因科技助力抗击新冠疫情等多个任务，2021年6月被任命为华大基因CEO。

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故事5：中国经济收获一个新“第一”

比指尖还小的射频前端芯片，是无线通信设备内的三大核心芯片之一。

为获得射频前端芯片的先进技术，高通公司苦苦追求多年，最终通过收购得偿所愿。位于中国无锡市的全讯射频工厂，是高通在华的唯一生产基地。该基地在2000年时为西门子与松下的合资公司所有，中间多次经历股东变更。

20多年间，诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子等是这家工厂的客户；现在，每年数以千万计的射频前端组件从这里发往小米、OPPO、vivo等国内手机厂商，再源源不断地走向全球。

改革发展以来，中国从积极融入走向参与引领，倡导建设开放型世界经济，吸引众多高质量产业资本在华兴业，促使他们与众多中国企业一起，构建起服务全球的高效产业链。

数据显示，目前中国已是世界上工业体系最为健全的国家，在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量世界第一。这与中国持续扩大高水平对外开放、不断提升外资利用水平的积极作为密不可分。

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(责编：申佳平、高雷)