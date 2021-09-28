人民网记者 赵竹青

面对疫情的全球肆虐，人类要赢得这场事关前途命运的重大挑战，需要消弭隔阂、团结协作、命运与共。中国有哪些成功经验值得分享？如何讲好战疫“中国故事“？在26日举办的2021年世界互联网大会乌镇峰会——全球抗疫与国际传播论坛上，中国工程院院士张伯礼等多位嘉宾给出了他们心中的答案。

打赢和病毒的“持久战”，需要全世界人民团结携手

“只要有一个国家的疫情得不到控制，全世界的疫情就不能说是胜利。因此全世界人民一定要携起手来，团结一致，共同抗疫，才能打赢这场战争。”中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼表示，人类和病毒这场持久战，目前正处在相持的阶段。病毒虽然在变异，但是我们对它的规律掌握得越来越清晰，治疗的方法也越来越多，治疗的效果也越来越好。

“但是目前我们还不能掉以轻心。”张伯礼说，目前，仍然需要外防输入、内防扩散，同时坚持一些行之有效的方法和措施，积极推广疫苗的注射，力求早日形成社会群体免疫。他透露，目前正在积极总结经验，研究药物的作用机理，以及研制康复阶段治疗的药物等，并且愿意和世界人民分享这方面的经验。

“要有博爱精神，相互依靠。”韩国驻武汉总领事馆总领事姜承锡认为，在新时代全球化的背景下，无论是“你”还是“我”，都不是单独存在的个体，而是超越国家的命运共同体的一份子。疫情涉及重大的国际安全问题，要达成共识，不断强化国际公共卫生医疗领域的合作。

俄罗斯国际通讯社北京分社社长阿赛表示，疫情不是某一个国家的单独问题，而是只有世界各国一起行动才能解决的全球性问题。这其中包括媒体间的合作、交换正确的信息、打击假新闻、提供机会交流经验等等。

让战疫的“中国故事”随着中国文化向世界传播

如何让中国的成功经验更好地造福全球？哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿分享了对于讲好中国故事的思考。他认为，除了真实之外，讲好中国故事很重要的一点是内容质量与制作一定要足够好，才能够获得广泛的传播。“我相信，不远的将来，随着视频化的浪潮，中国会有上千万名有才华的创作者诞生，他们能够创作出最精品的视频内容，而中国的文化能够随着这些精品创作真正地走向全球。”

“科技向善，要有所为、有所不为。”这是中国互联网领军企业腾讯对于后疫情时代企业发展与社会发展关系的再认识、再思考。论坛上，腾讯集团高级副总裁郭凯天表示，作为科技企业，在抗疫中要做好“连接器”“服务台”和“加油站”，帮助抗疫社会责任涓滴成流。

“对于疫情的控制来说，中国的方法为世界描绘了一个蓝图。”中国日报网美籍记者伊谷然提到，中国的抗疫让民众获得了非常好的公共健康环境，同时实现了经济复苏。来自英国的“网红”司徒建国分享了疫情期间通过节目讲述中国故事的经历。他表示，现在还有很多外国人不太了解中国，希望通过自己的视频能让没来过中国的外国人全面客观看到中国的情况。

后疫情时代，讲好中国故事的“关键钥匙”在哪里？

“毫无疑问，中国战疫模式的成功，引来了全世界的关注。”复旦大学教授张维为指出，在过去的国际传播中，往往是一些中国元素比如功夫、熊猫、绿茶、旗袍等占据了主流，但对于这些元素背后更重要的价值观传播得不够。

他从中国战疫的成功经验中，提炼出一些宝贵的价值观，比如“人的生命高于一切”“全国上下众志成城的伟大团队精神”“权利与责任的平衡、权利和义务的平衡”以及“人类命运共同体”等。他认为，进一步强调这些价值观，对内有利于确立文化自信、价值观自信；对外也可以看作是中华文明对全世界作出的贡献。

“我们在国际传播力上，一个最大的困难是语言。”外交部非洲司司长吴鹏谈到，现在是社交媒体的时代，如果不能够用对方的语言去讲故事的话，听众就会相对较少。他希望，今后有更多的西方学者和记者能够讲中文，真正让中华文化融入世界。

(责编：赵竹青、章斐然)