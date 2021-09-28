黄河出现编号洪水 水利部：迅速启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
人民网北京9月28日电 （记者李楠桦）据水利部网站消息，受近期降雨影响，9月27日15时，黄河潼关站流量涨至5020立方米每秒，发生今年第1号洪水；27日21时，黄河花园口站流量涨至4020立方米每秒，发生今年第2号洪水；黄河支流渭河发生1935年有实测资料以来同期最大洪水，伊洛河、沁河发生1950年有实测资料以来同期最大洪水。国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，要预置抢险力量、料物和设备，严加防守黄河河势控导工程，确保河势控导工程不跑坝、河势不改变。
李国英强调，要滚动预测预报，科学调度干支流水库，周密防御措施，落实岗位责任，坚决打赢抗击黄河洪水这场硬仗。
“此次黄河洪水量级大，延续时间长，防汛形势严峻。”李国英指出，要迅速启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，实施主汛期防汛会商机制，毫不松懈抓好预报、预警、预演、预案“四预”措施，坚持系统、统筹、科学、安全的原则，把调度应对方案做在洪水之前。
李国英要求，要做好渭河干流、南山支流堤防的巡查防守。要预置抢险力量、料物和设备，严加防守黄河河势控导工程，确保河势控导工程不跑坝、河势不改变。要强化病险水库、淤地坝的安全度汛，逐库、逐坝落实安全责任人，畅通泄洪通道，加强巡查防守，做好人员转移预案和抢险准备，病险水库一律空库运行。要统筹调度黄河干流三门峡、小浪底以及支流河口村、陆浑、故县等水库，精准控制水库水位，密切监测坝体安全与库岸稳定，逐库、逐岗位落实运行管理责任，切实保障水工程自身安全和下游滩区安全。要做好强降雨区山洪灾害防御，加密监测预报，及时发布预警，预警信息直达地方、到户到人，严格落实各项防御责任，把转移避险方案做在山洪发生之前，全力保障人民群众生命安全。
据了解，水利部9月27日启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应，向山西、山东、河南、陕西省水利厅和黄河水利委员会发出通知，对洪水防御工作提出明确要求，增派3个工作组分赴山东、河南、陕西，指导督促做好各项防范应对工作。
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