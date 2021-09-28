9月26日，“2021年世界互联网大会乌镇峰会——全球抗疫与国际传播论坛”在浙江乌镇举行。此次论坛汇集众多中外网红大咖，他们从不同角度解读在全球抗疫背景之下，如何加强国际传播合作，消弭隔阂，讲好中国故事。一段视频，回顾他们的真知灼见。(制作 王嘉怡）

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