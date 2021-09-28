中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟。徐想摄

人民网北京9月28日电 （记者李楠桦）今天上午，国新办举办新闻发布会，发布《中国的全面小康》白皮书。中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟出席发布会并介绍，白皮书回顾中国小康社会建设的不平凡历程，介绍全面建成小康社会的伟大成就，展望中国现代化建设的美好前景。

徐麟表示，白皮书分为前言、正文、结束语三个部分，共3.2万余字。正文分为“迈向中华民族伟大复兴的关键一步”“全面小康是全面发展的小康”“全面小康是全体人民的小康”“全面小康是奋斗出来的小康”“中国全面小康的世界意义”五个部分，系统阐述中国的全面小康是什么、又是如何建成的。

第一，全面建成小康社会是迈向中华民族伟大复兴的关键一步。小康是中华民族的千年梦想和夙愿。早在两千多年前，中国典籍《诗经》里就有“民亦劳止，汔可小康”的诗句，《礼记·礼运》描绘了小康的理想社会状态。中国共产党自成立之日起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为初心使命，立志让人民过上幸福美好生活。白皮书介绍了不同历史时期，我们党领导人民顽强拼搏、接续奋斗，从“小康之家”到“小康社会”，从“总体小康”到“全面小康”，从“全面建设”到“全面建成”，小康目标不断实现；进入新时代，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，全面建成小康社会目标如期实现，实现中华民族伟大复兴中国梦迈出了关键一步。

第二，全面小康是全面发展的小康。中国在小康社会建设中，注重把握发展的平衡性、协调性和可持续性，坚持物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明一体推进、协调发展，着力满足人民日益增长的多样化多层次多方面需求，不断促进人的全面发展，实现国家富强、民族振兴、人民幸福。白皮书围绕经济持续健康发展、人民民主不断扩大、文化更加繁荣发展、民生福祉显著提升、生态环境发生历史性变化等方面，用大量事实和数据描述了全面小康的图景。既有物质层面的，也有精神层面的；既有个人层面的，也有国家和社会层面的；既有看得见摸得着的，也有看不见摸不着的，展示了全面小康的多领域、多维度、全方位。

第三，全面小康是全体人民的小康。中国的小康社会建设，始终以人民为中心，以让全体人民共享发展成果为目标，不让一个人掉队，不让一个区域落下，不让一个民族滞后，让全面小康的阳光照亮960万平方公里广袤大地的每一个角落，让56个民族、14亿多中国人民共同享有幸福美好的小康生活。白皮书围绕人口全面覆盖、区域全面覆盖，介绍了中国打赢新时代脱贫攻坚战，贫困群众与全国人民一道迈进小康；介绍了城乡融合发展，农村与城镇双轮驱动、相辅相成、齐头并进；介绍了区域发展更加协调，形成了东西南北中纵横联动，主体功能明显、优势互补的区域协调发展新格局。白皮书指出，中国的全面小康，体现了实现人的全面发展和实现全体人民发展的有机统一，体现了实现共同富裕的社会主义本质要求。

第四，全面小康是奋斗出来的小康。中国是有着14亿多人口、世界上最大的发展中国家。对中国这样一个大国来说，好日子等不来、要不来，唯有奋斗，别无他路。中国共产党团结带领人民，白手起家、自力更生、艰苦奋斗，干出了一片新天地，实现了千百年来梦寐以求的小康。白皮书围绕为人民奋斗、科学奋斗、艰苦奋斗、接续奋斗，从始终以人民为中心、制定正确路线和政策策略、在改革开放中推进发展、几代人苦干实干等方面，介绍了小康社会建设极不平凡、极不容易的奋斗历程。白皮书指出，中国的全面小康是中国人民辛辛苦苦干出来的，小康美好生活是人民创造的，小康壮丽史诗是人民书写的。白皮书强调，中国共产党的领导是中国全面建成小康社会的根本保证，没有党的领导就没有全面小康。

第五，中国全面建成小康社会既发展自己、也贡献世界。世界好，中国才能更好；中国好，世界才会更好。不断富裕起来的中国人民，不断发展进步的中国，为维护世界和平、促进共同发展注入了正能量。白皮书指出，中国全面建成小康社会，让国家更富强、人民更幸福、社会更稳定，本身就是对世界和平与发展的巨大贡献；中国全面建成小康社会，显著缩小了世界贫困人口版图，为人类走向现代化探索了新路径。白皮书强调，未来之中国，将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

“全面建成小康社会，实现了中国现代化建设的阶段性目标，中华民族伟大复兴迈出了关键一步，同时，发展不平衡不充分问题仍然突出。中国将把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深入推进中国式现代化，在实现高质量发展中推动人的全面发展、全体人民共同富裕不断取得实质性进展。”徐麟说。

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