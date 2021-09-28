人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

《中国的全面小康》白皮书发布：全面小康是中国人民辛辛苦苦干出来的

2021年09月28日10:01 | 来源：人民网
小字号

中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟。徐想摄

人民网北京9月28日电 （记者李楠桦）今天上午，国新办举办新闻发布会，发布《中国的全面小康》白皮书。中共中央宣传部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟出席发布会并介绍，白皮书回顾中国小康社会建设的不平凡历程，介绍全面建成小康社会的伟大成就，展望中国现代化建设的美好前景。

徐麟表示，白皮书分为前言、正文、结束语三个部分，共3.2万余字。正文分为“迈向中华民族伟大复兴的关键一步”“全面小康是全面发展的小康”“全面小康是全体人民的小康”“全面小康是奋斗出来的小康”“中国全面小康的世界意义”五个部分，系统阐述中国的全面小康是什么、又是如何建成的。

第一，全面建成小康社会是迈向中华民族伟大复兴的关键一步。小康是中华民族的千年梦想和夙愿。早在两千多年前，中国典籍《诗经》里就有“民亦劳止，汔可小康”的诗句，《礼记·礼运》描绘了小康的理想社会状态。中国共产党自成立之日起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为初心使命，立志让人民过上幸福美好生活。白皮书介绍了不同历史时期，我们党领导人民顽强拼搏、接续奋斗，从“小康之家”到“小康社会”，从“总体小康”到“全面小康”，从“全面建设”到“全面建成”，小康目标不断实现；进入新时代，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，全面建成小康社会目标如期实现，实现中华民族伟大复兴中国梦迈出了关键一步。

第二，全面小康是全面发展的小康。中国在小康社会建设中，注重把握发展的平衡性、协调性和可持续性，坚持物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明一体推进、协调发展，着力满足人民日益增长的多样化多层次多方面需求，不断促进人的全面发展，实现国家富强、民族振兴、人民幸福。白皮书围绕经济持续健康发展、人民民主不断扩大、文化更加繁荣发展、民生福祉显著提升、生态环境发生历史性变化等方面，用大量事实和数据描述了全面小康的图景。既有物质层面的，也有精神层面的；既有个人层面的，也有国家和社会层面的；既有看得见摸得着的，也有看不见摸不着的，展示了全面小康的多领域、多维度、全方位。

第三，全面小康是全体人民的小康。中国的小康社会建设，始终以人民为中心，以让全体人民共享发展成果为目标，不让一个人掉队，不让一个区域落下，不让一个民族滞后，让全面小康的阳光照亮960万平方公里广袤大地的每一个角落，让56个民族、14亿多中国人民共同享有幸福美好的小康生活。白皮书围绕人口全面覆盖、区域全面覆盖，介绍了中国打赢新时代脱贫攻坚战，贫困群众与全国人民一道迈进小康；介绍了城乡融合发展，农村与城镇双轮驱动、相辅相成、齐头并进；介绍了区域发展更加协调，形成了东西南北中纵横联动，主体功能明显、优势互补的区域协调发展新格局。白皮书指出，中国的全面小康，体现了实现人的全面发展和实现全体人民发展的有机统一，体现了实现共同富裕的社会主义本质要求。

第四，全面小康是奋斗出来的小康。中国是有着14亿多人口、世界上最大的发展中国家。对中国这样一个大国来说，好日子等不来、要不来，唯有奋斗，别无他路。中国共产党团结带领人民，白手起家、自力更生、艰苦奋斗，干出了一片新天地，实现了千百年来梦寐以求的小康。白皮书围绕为人民奋斗、科学奋斗、艰苦奋斗、接续奋斗，从始终以人民为中心、制定正确路线和政策策略、在改革开放中推进发展、几代人苦干实干等方面，介绍了小康社会建设极不平凡、极不容易的奋斗历程。白皮书指出，中国的全面小康是中国人民辛辛苦苦干出来的，小康美好生活是人民创造的，小康壮丽史诗是人民书写的。白皮书强调，中国共产党的领导是中国全面建成小康社会的根本保证，没有党的领导就没有全面小康。

第五，中国全面建成小康社会既发展自己、也贡献世界。世界好，中国才能更好；中国好，世界才会更好。不断富裕起来的中国人民，不断发展进步的中国，为维护世界和平、促进共同发展注入了正能量。白皮书指出，中国全面建成小康社会，让国家更富强、人民更幸福、社会更稳定，本身就是对世界和平与发展的巨大贡献；中国全面建成小康社会，显著缩小了世界贫困人口版图，为人类走向现代化探索了新路径。白皮书强调，未来之中国，将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

“全面建成小康社会，实现了中国现代化建设的阶段性目标，中华民族伟大复兴迈出了关键一步，同时，发展不平衡不充分问题仍然突出。中国将把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，深入推进中国式现代化，在实现高质量发展中推动人的全面发展、全体人民共同富裕不断取得实质性进展。”徐麟说。

相关链接

中国的全面小康

(责编：李楠桦、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国第12次北极科考凯旋归来！“雪龙2”船返回上海国内基地码头
　　人民网北京9月28日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，9月28日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头，标志着中国第12次北极科学考察圆满完成。考察队于7月12日从上海启航，历时79天，航程1.4万海里。…
专家热议：实现“双碳”目标 科技创新需发挥引领作用
　　人民网北京9月28日电 （记者杨曦）日前，在由中科院举办的2021中关村论坛“碳达峰碳中和科技论坛”上，多位专家聚焦碳中和科技创新路径，就如何在“双碳”目标下突破技术瓶颈，形成全面支撑我国实现碳达峰目标及碳中和愿景的技术体系进行了探讨。 在主旨报告中，中国科学院院士丁仲礼指出，碳中和目标对科技界提出了新考验。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部