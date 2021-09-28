邮储银行“乡村加邮购车季”助力县乡居民出行升级
2021年09月28日10:06 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行“乡村加邮购车季”助力县乡居民出行升级
为助力乡村振兴，满足县乡居民改善出行的需求，中国邮政储蓄银行携手合作汽车厂商在全国范围内开展“乡村加邮购车季”主题传播活动。活动重点介绍多款车型及相关金融优惠政策，提供汽车消费贷款在线申请，助力客户快捷办理车贷业务，为县乡居民带来方便和实惠。
此次“乡村加邮购车季”活动期间，邮储银行围绕县乡地区居民购车、出行等实际需求，联合10余家“总对总”合作主机厂商，精选出一批契合乡村下沉市场汽车消费需求的车型，合作推出贴息贷款金融优惠政策，提供优质贷款服务，将实惠带给县乡居民，切实满足消费升级需求。
活动期间，为方便广大居民看车选车，邮储银行各地分支机构与合作的汽车经销商开展“百城千县”联合营销活动，将汽车和贷款服务直接送到百姓身边，让广大居民在家门口就能看车试驾、贷款买车。
目前，辽宁、安徽、山东等21家分行已与合作的汽车经销商联合开展活动百余场，活动走近百姓，深入乡镇，真正方便当地居民看车买车。
活动期间，邮储银行计划在县域地区投放汽车贷款100亿元，截至目前已完成投放超20亿元，全力保障县乡居民贷款需求，扎实做好汽车金融普惠服务。
依托网络、资金和专业优势，邮储银行汽车消费贷款业务近年来实现快速发展。通过此次活动开展，邮储银行将进一步加大县域及以下地区汽车金融服务力度，助力城乡居民改善出行体验，助力乡村振兴。
(责编：曹淼、李源)
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