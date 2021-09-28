原标题：国务院新闻办发表《中国的全面小康》白皮书

新华社北京9月28日电 国务院新闻办公室28日发表《中国的全面小康》白皮书。

白皮书指出，全面建成小康社会，是迈向中华民族伟大复兴的关键一步。100年来，中国共产党团结带领中国人民顽强拼搏，几代人一以贯之、接续奋斗，从“小康之家”到“小康社会”，从 “总体小康”到“全面小康”，从“全面建设”到“全面建成”，小康目标不断实现，小康梦想成为现实。

白皮书介绍，全面小康，重在全面。中国的全面小康，体现发展的平衡性、协调性和可持续性，是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的小康；是不断满足人民日益增长的多样化多层次多方面需求，不断促进人的全面发展的小康；是国家富强、民族振兴、人民幸福，多维度、全方位的小康。

白皮书指出，中国的全面小康，是全体人民共同享有发展成果的小康。不让一个人掉队，不让一个区域落下，不让一个民族滞后，体现了实现人的全面发展和实现全体人民发展的有机统一，体现了实现共同富裕的社会主义本质要求。

白皮书还指出，中国的全面小康，是中国人民依靠自己的辛劳和智慧，拼搏奋斗出来的。新中国成立时，面对的是一个积贫积弱、满目疮痍的烂摊子。中国共产党团结带领人民，白手起家、自力更生、艰苦奋斗，干出了一片新天地，实现了千百年来梦寐以求的小康。

白皮书强调，中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国全面建成小康社会，为构建人类命运共同体贡献了中国智慧和中国力量。

(责编：李楠桦、初梓瑞)