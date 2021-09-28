原标题：京东泰国三年锤炼“中国服务” 以“正品行货”“当日达”打破电商增长瓶颈

2018年9月28日，在经过三个多月的试运营之后，由京东集团与泰国零售企业尚泰集团共同打造的京东泰国（JD CENTRAL）正式运营。短短三年的时间，京东泰国已经发展成为泰国零售市场上增速最快的电商渠道，2020年京东泰国总交易额（GMV）同比增长170%；在刚刚过去的8月份，京东泰国的GMV继续保持着169%的高增长。

三年来，越来越多的中国品牌与京东泰国携手开拓海外市场，海信成为首个单日销售破千万的中国家电品牌、小米在去年双十二期间的交易额提升了35倍、华为在京东泰国完成了Matebook的首次发布……

京东泰国CEO杨啓焜认为，以京东泰国为代表的中国服务和为数众多的中国品牌能够获得成功，很重要是复制了京东作为一家新型实体企业的成功基因：基于供应链和技术能力打造的产品、价格和服务。

在东南亚地区，泰国的传统线下零售业相对较为发达，首都曼谷被誉为东南亚的购物天堂，然而泰国的线上零售却发展缓慢，直到2019年泰国电商占零售市场份额仅为4%，假货、履约慢、退货繁琐等问题使得C2C平台电商始终难以获得消费者的信任。在这一背景下，京东泰国在泰国声明“所有在京东泰国上的商品都是正品行货”，并逐渐获得了消费者的信赖，目前已经成为谷歌商店（Google Play）评分排名第一的电商APP；手机、平板电脑、家用电器、小家电、电脑和办公设备等高价值商品成为京东泰国最热销的商品；今年618以来，购买时尚产品等消费品类新用户增长了130%，购买健康和美妆产品的新用户增长了300%以上。

正品行货的商品同样也离不开高质量的服务。过去三年间，京东在泰国布局了中小件仓、大件仓、云仓等在内的8个仓库，如今，在泰国的曼谷地区，95%以上的订单都可以实现当日达，同时京东泰国整合本地三方配送资源，在泰国全境85%的订单能实现隔日达。此外，京东泰国还提供送装、售后和客服等一系列服务，在泰国打造了“中国服务”的标杆。

目前京东泰国已经搭建了中泰专线，涵盖中国大陆全境揽收、贴标、进出口申报、国际运输、自建最后一公里配送服务。对于寻求出海的中国品牌来说，不论是否有海外电商经验，选择线上还是线下渠道，京东泰国都能够为其提供一站式拎包入住的出海解决方案，最大程度地解决商家的后顾之忧。在京东泰国的一站式出海解决方案下，长虹品牌在今年实现了泰国市场从0到1的突破，并做到了京东泰国空调品类的品牌前列。

在杨啓焜看来，泰国的经济发展水平和消费水平在东南亚国家里较为健康，也最适合作为中国企业、中国品牌出海的第一站，很多中国品牌在泰国都非常受欢迎，特别是2020年以来受到疫情对线下零售的冲击，泰国的电商渗透率持续提升，预计今年将超过10%，这对于众多寻求打开东南亚市场的中国品牌来说是很好的契机。

(责编：董童、李源)