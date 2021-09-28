原标题：美孚1号车养护首场招商会长沙成功举办 全国布局按下加速键

9月27日，美孚1号车养护全国首场招商会在长沙举办。上海孚创实业发展有限公司（以下简称孚创）常务副总经理赵颉、埃克森美孚（中国）投资有限公司战略联盟总经理许全、腾讯智慧零售行业解决方案专家汤宁、《汽车服务世界》创始人兼CEO胡军波、湖南星孚总经理蔡嘉浩等共同出席活动。

孚创常务副总经理赵颉致辞

埃克森美孚(中国)投资有限公司战略联盟总经理许全介绍品牌

据了解，美孚1号车养护将以长沙为起点，在全国重要省份落地招商计划，线下招商会还将走进陕西、河北、湖北、江苏、四川、广东等地。意向店主可拨打招商热线、登录孚创官网、关注“孚创官微”公众号报名参与。

《汽车服务世界》创始人兼CEO胡军波分享汽后发展趋势

据介绍，美孚1号车养护背靠埃克森美孚，拥有深厚的品牌积淀和用户基础，是业内由上游品牌方主导的数字化、一体化的专业汽车养护服务品牌。2020年，随着美孚1号车养护品牌的全面焕新升级、推出以臻选店为核心的特许经营体系，其在全国范围内的招商加盟和精细化运营也持续提速。一年来，美孚1号车养护依托“臻选技师、臻选选品、臻选服务、臻选会员”的服务体系，持续打磨门店实力。截至今年7月底，全国共有臻选店、认证店、合作店超3.3万家。到2030年，美孚1号车养护臻选店数量将达到4000家，在网门店总数将超过50000家。

对于入网门店，美孚1号车养护深知“授人以鱼，不如授人以渔”，将从品牌化、连锁化、标准化、数字化四个方面提供充分支持，助力门店搭建体系化框架，真正实现“引来客户、服务好客户、留住客户”。

目前，美孚1号车养护已经形成针对臻选门店的全方位支持体系，内容涵盖品牌形象、经营模式、选址营建、供应链支持、门店营销、运营顾问、人员培训、系统支持八大方面，可以全面提升门店的核心竞争力。

美孚1号车养护凭借上游业务以及卓越的品牌形象，可以帮助门店快速建立与中高端品牌定位相符的门店形象，打响本地知名度。而焕新升级的门店布局，接待区、客休区、工位区分工明确，店内环境整洁干练，也更加符合当下年轻化的趋势及消费升级的需求。

在门店运营方面，美孚1号车养护组织专家团队亲临一线门店，历时两月开发、测试，输出标准化、系统化的臻选体系运营管理手册，涵盖品牌、建店、运营、系统等多个维度，切实降低门店运营管理难度。同时，专属运营顾问定期到门店进行基础标准指导及专项盈利提升指导，帮助门店落地质控标准、系统管理和各项营销活动。

此外，美孚1号车养护还为门店提供营销赋能体系及工具支持，打通线上线下营销全链路，拓展门店获客渠道。同时，针对门店人员能力参差不齐，员工培养周期长，流失率高等问题，美孚1号车养护通过全方位的培养体系和科学的认证体系，提升员工在服务管理、维修技术、洗美技术等方面的能力，同时打造清晰的员工职业发展路径，实现体系内人才闭环流转。目前已完成超过80门课程开发，线上线下累计培训超万余人次。

值得一提的是，上海运营技术中心也已正式投入运营。未来，上海技术中心将通过线上直播课程、线下理论实操、专项训练和远程技术支持等方式，为门店提供包括门店运营、岗位认证、服务及管理、技术及洗美等专业培训服务。

据了解，未来美孚1号车养护还将深入整合优势资源，不断完善服务支持，进一步赋能门店从前期规划、业务开拓到效率提升的全链路周期。

(责编：董童、李源)