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百度梁志祥：平台企业要将正确的价值观与内容作为第一要则

2021年09月28日14:47 | 来源：人民网
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9月27日，2021年世界互联网大会乌镇峰会期间，百度集团党委书记、资深副总裁梁志祥出席“互联网企业社会责任论坛”并发言。

百度集团党委书记、资深副总裁梁志祥。受访者供图

在发言中，梁志祥强调，平台企业要将正确的价值观与内容作为企业的第一要则，百度在这方面做了大量工作，以保障网上内容清朗。企业还要坚持科技伦理与科技向善作为必须承担的社会责任。百度研发投入占比达21.4%。企业同时还要坚持可持续发展，百度在包括人力资源指数、数据安全指数、碳排放碳中和指数等方面在过去1年中都取得了长足的发展。

在谈到通过优化搜索服务结果，体现百度社会责任时，梁志祥表示，百度正在通过保证搜索的准确性、服务弱势群体、实现所搜即所得等方法，不断提供更优质、更精准、更智能的内容，实现作为搜索服务提供平台的社会责任。在谈到头部企业的社会责任时，梁志祥强调，企业没有大小之分，再大的企业放到社会当中都是很小的。企业如果说大的话只有一个因素，就是它的社会责任要大。

梁志祥认为，中国互联网的现状是每个APP之间相互没有完全打通。百度愿意响应主管部门统一要求，跟业内各家一道，将各家产品线对整个行业开放，助力中国互联网能够真正形成互通开放、规范有序、保障安全的互联网发展良好环境。“头部企业重在引领这个规则。如果头部企业能把互联互通做好，会对整个行业形成一个引领和示范作用。”他说。

(责编：曹淼、李源)

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