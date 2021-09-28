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京津冀晋绿色生态河流廊道贯通 永定河26年来首次全线通水

2021年09月28日17:06 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，9月27日，随着屈家店水利枢纽开闸，永定河生态补水顺利牵手永定新河入海，永定河865公里河道实现全线通水，这也是永定河自1996年以来首次实现连山通海的全线通水。

永定河是海河水系最大的一条河流，流域总面积4.7万平方公里，是北京的“母亲河”。上世纪80年代以后，由于水资源过度开发和天然来水减少，永定河持续断流，生态系统严重退化。

《京津冀协同发展规划纲要》明确提出，推进永定河综合治理与生态修复。2016年，国家发展改革委、水利部等部门印发了《永定河综合治理与生态修复总体方案》（以下简称《总体方案》），以“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”为目标，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持“山水林田湖草沙生命共同体”，“治理、恢复、涵养、提升”相结合，突出“水”和“林”两大生态要素，将永定河打造成为贯穿京津冀晋的绿色生态河流廊道，推动京津冀协同发展在生态环境领域率先实现突破。

据了解，自2017年《总体方案》实施以来，水利部海河水利委员会充分发挥流域机构作用，在京津冀晋四省市的大力支持下，把保障河湖生态用水放在突出位置，签订了《永定河生态用水保障合作协议》。四年来，生态补水近9.6亿立方米，桑干河、洋河、永定河（三家店以上）及永定新河719公里河道基本实现全年有水；地下水位平均回升1.7米；河湖水质得到显著改善，Ⅲ类水质河长占比达到63.4%，劣Ⅴ类水质河长下降至4.6%；有林地、灌木林地面积达到245万公顷，河滩地植被覆盖率提升至27.3%，累计调查发现高等植物375种，鱼类40种，官厅水库等重点区域鸟类达到348种，种群数量逐年增加，生态系统的质量和稳定性逐步提升，综合治理与生态修复成效日趋显现，永定河绿色生态河流廊道初步形成。

位于天津天津市北辰区的屈家店水利枢纽。水利部供图

水利部相关负责人介绍道，作为《2021年度永定河生态水量调度计划》年度调度计划的组成部分，本次永定河全线通水生态补水自8月28日启动，通过联合调度册田水库、友谊水库、洋河（响水堡）水库、官厅水库、三家店、卢沟桥枢纽等工程，统筹官厅水库来水、小红门再生水、引黄水、南水北调中线引江水和北运河等多种水源，截至27日已累计向永定河平原段补水近7000万立方米，实现永定河全线通水入海目标。

“下一步，水利部有关司局和单位将会同山西省水利厅、北京市水务局、河北省水利厅、天津市水务局以及永定河流域投资有限公司等进一步加强调度、跟踪、督导，确保补水效果持续发挥。同时，组织对补水成效进行总结评估，为今后科学复苏河湖生态环境，促进华北地区地下水超采综合治理积累经验。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)

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