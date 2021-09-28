原标题：星载毫米波相控阵天线：体积<1立方分米 国内首发中关村论坛

以“智慧·健康·碳中和”为主题的2021中关村论坛日前在北京开幕。这一中国科技领域的年度盛会延续了中关村论坛在科技成果展示与技术交易方面强大的平台效应，500余家中外企业参展，众多的新技术、新产品首次发布。生物医药、环保技术、人工智能、航天科技、芯片研发等多个领域成为本届论坛的焦点。

在去年的中关村论坛上，一款尺寸十分微小的卫星通信射频芯片首发亮相，表明了北京最终前沿科技公司历经三年的研制终获成功。而在本届论坛上，使用该射频芯片作为核心部件，推出的星载毫米波相控阵天线依然是最新首发，目前已经完成研发测试，即将进入量产阶段。

星载毫米波相控阵天线基于最终前沿科技全自主芯片研制，具有4GHz的工作带宽，这样的大带宽意味着可在同样的时间内传输更多的信息。因此，它具有高集成、大带宽、高通量和自主可控等优势。作为卫星系统的关键部分，该天线体积小于1立方分米，是现有高频通信天线尺寸的四分之一，现有制造成本的十分之一，而能力却提升了一倍以上，达到了国际先进、国内领先的水平。通常来说，一颗卫星需要多种芯片技术的参与，包括：计算载荷需要计算相关芯片；通信载荷需要射频芯片、基带芯片等。只有致力于将卫星芯片化、软件化，才能使卫星在能力大幅度提升的同时，实现小型化、低成本、能耗小、可量产、可批量发射，把一颗卫星的重量由传统以吨计算控制到百公斤量级，真正实现一箭发射数星入轨。

(责编：李源、曹淼)