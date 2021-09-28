原标题：高通侯明娟：5G+AI推动行业数字化变革，与中国合作伙伴共建新生态

“目前，很多行业已经被5G和AI所颠覆。因此，行业需要明确自己最擅长的领域，然后应用最先进的5G和AI技术进行赋能，从而实现更广泛的连接，为整个社会带来全新的面貌。”9月27日，在2021年世界互联网大会“5G赋能：创新驱动经济高质量发展论坛”期间，高通公司全球副总裁侯明娟这样表示。

我国5G自2019年正式商用以来，网络建设飞速发展。在侯明娟看来，5G的发展为众多行业以及人们的生活方式带来改变。以体育行业为例，2020年进博会期间，高通与上海体育学院下属的中国乒乓球学院签订了合作，其中包括利用高通的5G+AI技术来开发一款乒乓球机器人。

据了解，这款机器人利用高通5G RB5机器人平台的强大AI算力、5G带来的超大带宽和超低时延，还经过多层的人工神经网络的训练，从而可在速度、力度、准确度上都更接近于赛场上的对手。

针对乒乓球机器人，中国乒乓球学院副院长陈彬曾表示，“以前一个教练要带十几个学员，平均每发30个球就要换人。但现在，教练只要在学员身后观察他们的步法和体态就可以了。乒乓球机器人搭载的‘鹰眼’系统能够根据学员的能力，对发球训练进行相应的调整。同时，在训练中设置多台发球机器人，就可以应对成倍增加的学员数量，极大地提升了训练的效率。”

此外，在智能家居领域，海尔集团与高通合作推出了一款5G人工智能冰箱，可以进行日常家庭管理。“比如家里没有牛奶或蔬菜了，智能冰箱就能够通过家庭日常的订购渠道进行自动供应。冰箱上还配备了互动屏，可供点播，方便用户一边炒菜，一边看比赛或其他电视节目。5G在智能家居领域的潜力也是巨大的，能够在各个方面改善我们的生活。”侯明娟说。

近年来，高通不断扩大在中国的“朋友圈”，与中国的合作伙伴共同建设5G新生态。侯明娟表示，“早先大家了解到高通致力于手机处理器（手机芯片）领域，研发无线通信技术，但如今我们接触客户的范围越来越广，朋友圈越来越大。”

“目前，高通不断扩大的朋友圈还涉及到人们生活的其他领域。比如目前机器人已经深入到人们工作、生活的方方面面，除了乒乓球机器人之外，还有家庭陪伴机器人、餐饮服务机器人等。5G和AI相得益彰，一定会给我们带来更美好的生活。”侯明娟说。

(责编：曹淼、李源)