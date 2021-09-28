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数字新时代在召唤——写在2021年世界互联网大会乌镇峰会闭幕之际

2021年09月28日19:39 | 来源：新华网
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　　新华社杭州9月28日电 题：数字新时代在召唤——写在2021年世界互联网大会乌镇峰会闭幕之际

　　新华社记者商意盈、关俏俏

　　以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2021年世界互联网大会乌镇峰会28日落下帷幕。文明新思维、数字新科技、应用新场景、治理新理念在金秋的千年古镇轮番登场、激情碰撞，闪烁着未来数字文明的熠熠光辉。

　　感受数字力量

　　26日下午，在乌镇互联网国际会展中心，2021世界互联网领先科技成果正式发布。本次发布的14项成果包括华为技术有限公司的“HarmonyOS 鸿蒙操作系统”、北京邮电大学的“人工智能驱动的重大疾病动态画像新技术和远程高效防治系统”等。

　　既有引领行业变革的世界互联网领先科技成果，也有融入百姓生活的“硬科技”“黑科技”。在“互联网之光”博览会上，云游戏、5G智慧矿山电铲驾驶座舱、个人移动观影方案……各种沉浸式科技体验让人流连忘返。

　　“时间折叠”，这个科幻小说里出现的名词在博览会上也变成了现实。在博览会中兴展台，体验者在3个地点做出3个动作，几分钟后，屏幕上便出现了3个体验者的影像，背景还可以随意切换。

　　中兴展台工作人员说，该系统利用5G的高带宽、低时延等特性，在两条通信链路上将拍摄移到云端，主要用于虚拟制片领域。

　　据悉，此次峰会采用“线上+线下”相结合的方式举办，来自全球96个国家和地区的2000多位嘉宾参会。

　　“世界正进入数字经济快速发展的时期，人类社会正在迈向数字文明新时代。”中国电信集团有限公司董事长柯瑞文说，数字文明新时代需要我们秉持开放包容心态，与产业链、生态圈、国内外共同努力，推动数字共生、共创、共荣，让数字文明成果更好地惠及人类发展。

　　共享智慧成果

　　《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》蓝皮书26日在乌镇发布。《世界互联网发展报告2021》指出，数字经济成为世界各国应对新冠肺炎疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择。

　　困难面前，需聚力前行。新冠肺炎疫情的肆虐让“携手构建网络空间命运共同体”更加凸显重要意义。阿联酋数字经济、人工智能和远程办公应用国务部长欧曼尔·本·苏尔坦·欧莱麦说，地区性解决方案无法应对全球性问题，地理位置的界线并不能阻断某些挑战在全球蔓延，我们需要利用最尖端的技术来共同对抗劲敌。

　　峰会期间，围绕5G、人工智能、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点的分论坛精彩纷呈，世界互联网发展中的“中国智慧”“中国方案”得到了更加多维和立体的展示。

　　此外，今年峰会首次推出“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示。“全球博物馆珍藏展示在线接力”“航空出行一站式信息服务平台”等精品案例生动展示了网信领域的国际交流与合作。

　　畅想文明未来

　　在乌镇，一辆黑色巴士在“未来出行”展区炫酷登场。巴士上没有司机，但却能实现自动行车、红绿灯停行以及行人避让、危险预警、闯红灯预警等“高能操作”。

　　智慧巴士背后的“大脑”是浙江海康智联科技有限公司，该公司相关负责人介绍说，通过公司自主研发的车-路-云协同系统，可以实现无人驾驶车辆事先知晓道路真实路况信息，全方位实施车与车、车与路、车与人之间动态实时信息交互。

　　轻叩石板路、畅聊互联网。桨声欸乃中，激荡的是关于互联网技术最前沿的思想火花，这也是照亮前行路的点点星光。

　　盘石集团董事局主席田宁说，数字经济呈现出前所未有的高速增长，尤其当数字技术广泛应用于经济、政治、文化、社会各领域的时候，对于数字的立法和有效管理显得更为紧迫，这是数字文明的重要组成部分，也是数字文明发展到一定阶段的必然要求。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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