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全国秋粮收获过两成

2021年09月28日21:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月28日电（记者于文静）农业农村部28日发布消息显示，目前玉米、中稻、大豆等秋粮作物已进入成熟末期，部分已开始收获，双季晚稻处于抽穗至灌浆期，长势较好，丰收在望。

　　据农业农村部农情调度，截至27日，全国秋粮收获已过两成，进度与上年相当。其中，西南地区收获过六成，长江中下游及华南地区收获过三成半，西北地区收获过三成，黄淮海地区收获过一成半，东北地区收获近一成。

　　农业农村部有关负责人表示，近期北方大部出现多轮降雨天气过程，综合各地反映和专家分析，目前黄淮海地区玉米已进入成熟期，东北地区进入完熟期，降雨对产量影响有限，没有改变全国秋粮丰收的大局。但降雨导致局部土壤偏湿，机械下地困难，给秋粮收获带来一定影响。

　　农业农村部提醒各地，要抓住降雨间隙，调度好机具，抓紧抢收已成熟作物，及时烘干晾晒，防止发芽霉变；尚未完全成熟的田块要继续加强后期田间管理，促进灌浆成熟，黄淮海地区推行玉米适当晚收技术，提高单产；要抓紧抢排田间积水，及时整地散墒，为秋冬种做好准备。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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