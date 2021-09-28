原标题：用数字技术赋能中小企业数字化蜕变 蒲惠亮相世界互联网大会

智能世界正在以超乎想象的速度向人们走来。在世界互联网大会开幕前夕，华为发布了《智能世界2030》报告，这是华为首次通过定量与定性结合的方式，对未来10年的智能世界进行系统性描绘和产业展望。

中国工程院院士邬贺铨在为该报告所作序言中提出，“未来发展还有很多不确定性，本报告给出的预见仅是为科技工作者思考未来智能世界提供一个参考，鼓励创新思维，探索颠覆性技术应对未来社会的挑战”。

《智能世界2030》对医疗、交通、能源、数字可信等领域的见解和预测值得关注。 同时，还邀请了不同领域的国内外学者、智库专家为报告作序，透过专业视角审视当下，把脉未来10年，为报告提供了丰富的智力支持和观点补充。

面对充满不确定性的未来，人们怀有期待和敬畏的同时，更需要有大胆的想象与审慎的思考。美国著名经济学家、未来学家、“数字时代”三大思想家之一乔治·吉尔德在报告序言中指出，未来全球数据将进入YB时代，智能和宽带将像空气一样无所不及，几乎所有家庭、车辆和个人都能享受万兆网络。他认为，当智能化为人们节省下处理琐事的时间成本之后，人们将有更多精力去做有意义的发明创造。

华为常务董事、ICT产品与解决方案总裁汪涛也在序言中畅想了未来世界的多彩面貌，表示当下的技术创新正发生着从单一学科到跨学科交叉，从单点技术到跨技术协同，从垂直行业到跨行业融合的深刻转变，数字化、智能化的未来正在加速到来。

《智能世界2030》报告对各行各业有着怎样的指导意义？在实现智能世界构想的过程中可能会出现哪些机会和挑战？几位专家在序言中对此作出了解答。

邬贺铨认为，当今社会发展仍面临着人口老龄化、交通拥堵、环境污染，自然灾害频发等挑战，为实现可持续发展，需要通过数字化和智能化转型来建设智能世界。中国工程院院士、鹏城实验室主任、北京大学博雅讲席教授高文同样肯定了AI等技术发展对社会的普惠价值，同时预测，未来5-10年以AI为主导的6G智能感知网络，以及突破现有机器图像系统的类脑视觉将会实现进一步发展。

聚焦智能汽车领域，世界电动车协会创始主席、中国工程院院士、英国皇家工程院院士陈清泉对产业发展做出了预判：绿色、互联、智能，指出产业变革需要以创新为驱动，在研发、制造等方面发力的同时还要通过智能网联技术实现智捷交通，进而打造未来智慧城市，才能真正实现人类智能出行方式变革的目标。

《智能世界2030》报告共包含5个部分：1份跨学科、跨领域的未来探索主报告，以及洞察通信网络、计算、数字能源和智能汽车发展趋势的4份产业报告。在主报告中，华为首次通过定量与定性结合的方式，围绕“医”、“食”、“住”、“行”、“城市”、“企业”、“能源”、“数字可信”八个维度，对未来10年展开了系统性描绘和丰富的展望。

据主报告预测，到2030年，人类将依托高灵敏的生物传感器和云端存储的海量健康数据，让健康可计算，实现疾病的主动预防；利用农情多元数据图谱，实现精准农耕，打造不受变化莫测气候影响的“垂直农场”；基于万兆家庭宽带、全息通信等技术，打造数字化的物品目录，并通过自动配送实现储住分离；拥有支持自动驾驶技术的新能源汽车、新型载人飞行器等交通工具，彻底改变日常通勤方式。

未来的城市环境治理将随着新型数字基础设施的普及进一步优化，通过跨区的一网统管和一网通办平台，让居民生活更便利；企业也将在数字化转型中完成升级，通过生产力和生产环节的重塑，实现以人为中心的新生产模式；未来的能源将更加绿色、智能，人们可以通过“源网荷储”全链路数字化的能源互联网，构建零碳数据中心和零碳站点；数字可信也将在区块链等技术与GDPR等数字规则的加持下，成为社会基础设施的基本要求。

而在上述跨学科及领域的“无界”探索之中，我们还可以通过建立关联来产生新的发现：

首先，ICT技术将成为智能时代重要的生产力，随着全社会数据总量爆发式增长，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，计算能力、算法和数据将成为新的竞争资源，构成支撑千行百业转型和快速发展的重要底座。

同时，技术以及行业间的融合都将愈加紧密，数字化技术融合医疗、电力、农业等领域技术，催生全新的解决方案和发展模式，通过进一步的基础设施共享，产业间也将从独自创新演变为跨行业的协同创新，不断突破边界，实现跨越式发展。

此外，经济社会发展必须以人与自然和谐共生为前提，这不仅将重塑能源产业格局，也将为全球交通、建筑、制造业等行业带来颠覆性变革。

历史的经验告诉我们，想要成为一个行业的领跑者，那就必须“因为相信而看见”，而不是“等到看见才相信”。《智能世界2030》报告通过数据分析、趋势预测的形式描述出未来产业版图，将为各行业的转型和发展指引方向，帮助组织和个人站在更高起点，汲取经验、把握机遇，从而在未来的竞争中脱颖而出。

对于正处于时代浪潮中的企业来说，必须结合自身优势及时切入新赛道，超前进行战略布局，并在云、物联网、大数据和AI等新技术领域积极蓄力，同时加速结构调整以适应全新发展需求，与未来趋势保持共振，探索更多潜在商机。

“想象力决定了我们的未来能走多远，行动力决定了我们到达未来有多快。”华为常务董事、ICT产品与解决方案总裁汪涛在华为智能世界2030论坛上表示。秉承着构建万物互联的智能世界的大理想，华为将要在ICT的技术航道上持续领航，继续上演着从崛起到领先，不断超越自身的商业奇迹。而通过《智能世界2030》报告构建一个充满想象力，大胆而又务实的智能世界，将成为华为携手行业伙伴赢得未来10年第一步。

(责编：赵超、陈键)