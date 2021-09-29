本报记者 林丽鹂

开栏的话

公平竞争是市场经济的核心。习近平总书记指出：“强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施，是完善社会主义市场经济体制的内在要求。”中央全面深化改革委员会第二十一次会议明确提出“要统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬”“要坚持‘两个毫不动摇’，推动形成大中小企业良性互动、协同发展良好格局”。

本报今天起推出“加强反垄断监管 促进公平竞争”专栏，报道各地各部门加强反垄断监管，完善公平竞争制度，推进高标准市场体系建设的积极举措和良好成效。

“我们不怕竞争，就怕不公平竞争。相关部门加强反垄断反不正当竞争监管力度，为创新企业提供更加公平的竞争环境，给了我们很大信心！”北京望闻问切信息科技有限公司运营合伙人陈志鹏说。

习近平总书记在日前召开的中央全面深化改革委员会第二十一次会议上强调：“要从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境，为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间，更好保护消费者权益。”各地区各部门第一时间深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，多措并举、成效显著。

北京望闻问切信息科技有限公司就是受益者。这是一家年轻的互联网公司，2020年公司初创时，合伙人也曾有过担忧：近几年互联网领域创业难度增加，一些中小企业刚有创新产品或服务出来，就有可能被大公司复制或限制，从而失去生存空间。陈志鹏感慨：“被市场淘汰无怨无悔，但被不正当竞争行为碾压就很不甘心。去年以来，监管部门查处一系列案件，为我们中小创业公司营造了公平竞争的市场环境。”

加大反垄断监管力度取得成效

经过改革开放40多年的快速发展，我国已成为世界第二大经济体，国内超大规模市场已经形成，中国特色社会主义市场经济体制日趋完善。与此同时，随着经济快速发展、市场主体大幅扩容、线上线下市场加速融合，企业规模和产业集中度不断增加，市场力量的竞合关系和竞争程度发生了深刻变化，垄断和竞争失序风险日趋凸显。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央围绕反垄断、反不正当竞争，作出一系列重大决策部署，完善公平竞争制度，改革市场监管体制，加强反垄断监管，推进高标准市场体系建设，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系。

强化反垄断反不正当竞争监管执法取得了积极成效。2018年以来，市场监管部门聚焦平台经济、医药保健、公用事业、建筑材料等民生发展重点领域，查处各类垄断案件341件、不正当竞争案件3.6万件、价格收费违法案件11.8万件、审结经营者集中案件18331件。市场监管部门依法查处头部平台企业“二选一”垄断行为，依法禁止游戏直播领域两家头部企业合并，依法解除网络音乐领域独家版权，严厉查处社区团购领域低价倾销、价格欺诈等违法行为，社会反映良好。

各地区各部门有力有序强化竞争监管，坚决反对垄断、防止资本无序扩张，着力规范平台经济竞争秩序，营造公平、高效、有序的市场竞争环境，促进平台经济各类主体更加规范、更具活力、更重创新，实现更高水平、更深层次、更可持续的发展。

公平竞争的市场环境得到维护

公平竞争是市场经济的核心。党的十八大以来，我国公平竞争制度不断完善、市场监管体制日趋健全、竞争监管执法日益强化，公平竞争的市场秩序为各类市场主体投资兴业、规范健康发展营造了良好环境。

公平透明的竞争规则不断健全完善。国家和相关部门两次修订《反不正当竞争法》，推动出台《电子商务法》，加快修订《反垄断法》，制定《经营者集中审查暂行规定》、《网络交易监督管理办法》、《规范促销行为暂行规定》等9部规章，发布《关于平台经济领域的反垄断指南》、《经营者反垄断合规指南》等7部指南。

近日，中央全面深化改革委员会第二十一次会议审议通过《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》，提出“要统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬，明确规则，划出底线，设置好‘红绿灯’”。

公平竞争审查制度刚性约束不断增强。今年初，中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出，全面完善公平竞争制度，健全公平竞争审查机制。国家市场监督管理总局等5部门出台《公平竞争审查制度实施细则》，进一步明确和细化纳入审查范围的政策措施类别，不断增强制度刚性约束。

各地区各部门全面落实公平竞争审查制度，截至目前，审查新出台政策措施文件85.7万件，发现和纠正违反审查标准的4100件；清理存量政策措施189万件，修订废止妨碍全国统一市场和公平竞争的近3万件。

知识产权保护不断强化。国家知识产权局相关负责人介绍，我国全面加强知识产权保护工作，特别是为服务民营企业创新发展营造良好的营商环境。2020年知识产权保护社会满意度为80.05分，其中民营企业满意度为80.17分，较“十二五”期末提高17.47分，为各类企业中满意度提升幅度最大的市场主体。

加强监管是为了促进健康持续发展

从全球范围看，强调保护市场公平竞争、加强反垄断和防止资本无序扩张，以此促进创新和规范经济持续健康发展，是世界各国特别是成熟市场经济国家的通行做法。近年来，随着经济全球化和数字经济的快速发展，各国特别是欧美等发达市场经济国家都高度重视反垄断监管，不断强化立法、执法和司法举措。

针对一些平台企业存在的野蛮生长、无序扩张等突出问题，我国加大反垄断监管力度，依法查处有关平台企业垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张初见成效，市场公平竞争秩序稳步向好。

国家市场监督管理总局相关负责人介绍，我国市场监管部门一直坚持规范和发展并重，坚持“两个毫不动摇”，坚持对各类市场主体一视同仁、平等对待，坚持严格规范公正文明执法，维护公平高效有序的市场竞争格局。

一系列加强反垄断反不正当竞争监管力度的举措，引导市场主体更加规范健康发展，保护了市场创新活力，保障了消费者合法权益。

南京联创科技集团股份有限公司董事长孙力斌说：“作为一家创新型民营企业，支撑我们不断投入研发的，是对市场环境和政策的信心。国家一系列举措让我们对一个更加有活力的市场充满期待。”

北京市民陈广义说：“监管部门整治一些平台企业‘二选一’‘大数据杀熟’等行为，切实保护了我们消费者的合法权益，如今在不同网购平台上购物更方便了，希望消费环境越来越好。”

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)