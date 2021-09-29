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8月全国规上工业企业利润同比增长10.1%

消费品制造业利润稳定恢复

2021年09月29日07:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月28日电  （记者陆娅楠）国家统计局28日发布，8月份，全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，比2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%，工业生产稳中有进，企业经营状况继续改善，利润保持稳定增长态势。

　　高技术制造业利润持续较快增长。8月份，高技术制造业利润同比增长17.5%，高于规模以上工业平均水平7.4个百分点，延续良好发展势头。其中，受新冠疫苗需求持续旺盛带动，医药制造业利润增长70.5%，继续保持高速增长；航空航天器、信息化学品制造业利润分别增长1.77倍、86.8%，增速均较上月明显加快。

　　采矿业、原材料制造业利润保持较高增速。8月份，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长1.84倍、39.6%，均明显高于规模以上工业平均水平；两年平均分别增长58.1%、36.0%，增速较上月分别加快24.0和4.4个百分点。

　　消费品制造业利润稳定恢复。国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，8月份，消费品制造业利润同比增长14.4%，高于规模以上工业平均水平4.3个百分点；对规模以上工业利润增长的贡献率为29.5%，比上月提高4.8个百分点，对工业企业效益恢复的支撑作用有所增强。8月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为8.29元，同比减少0.31元，延续了年初以来持续同比下降的趋势，助推企业利润保持稳定增长、亏损面持续缩小。8月末，规模以上工业企业亏损面为20.8%，同比环比均缩小0.6个百分点。1—8月份，在41个工业大类行业中，37个行业利润总额同比增长。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 13 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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