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上海市向新开发银行交付总部大楼

2021年09月29日07:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海9月28日电  （记者谢卫群）历经4年建设、开办期后，位于世博园区的新开发银行总部大楼28日由上海市政府正式交付新开发银行入驻使用。

　　财政部部长刘昆介绍，新开发银行是金砖国家财金合作的重要成果和平台。中国作为股东国和东道国、上海作为东道城市，对新开发银行给予了全方位支持。中国将一如既往提供有力支持和良好服务，并愿与其他成员国一道，努力将新开发银行打造成为21世纪新型多边开发机构，推动构建人类命运共同体。

　　上海市市长龚正说，金融是上海的城市基因和城市名片，上海高度重视服务新开发银行工作。在财政部的指导和帮助下，上海全面兑现各项承诺，高质量推进总部大楼建设，高标准保障银行服务需求，全力支持新开发银行平稳运营和健康发展，“我们期待进一步加强与新开发银行的合作，合力建设上海国际金融中心、布局城市基础建设项目、促进绿色发展、拓展国际交流合作平台。”

　　新开发银行行长马可说，新开发银行将继续努力支持成员国基础设施建设和可持续发展，积极推动新兴经济体开展和深化合作，共同克服挑战，完成发展目标。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 13 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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