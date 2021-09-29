本报嘉兴9月28日电 （记者张璁）28日，2021年世界互联网大会乌镇峰会闭幕新闻发布会在浙江乌镇举行，介绍本次峰会情况及成果。

国家网信办有关负责同志表示，本次大会突出理念引领。习近平主席的贺信充分体现对全球信息化发展浪潮的深刻思考，要让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。习近平主席的贺信为大会成功举办提供了思想引领和根本遵循。与会嘉宾聚焦主题，在加强数字技术合作、释放数字经济红利、共享数字文明成果等方面形成广泛共识，“携手构建网络空间命运共同体”“让数字文明造福各国人民”获得与会各方高度认可和热烈响应。

据介绍，大会首次举办“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动，充分展现了国际社会携手构建网络空间命运共同体的真诚愿望和不懈努力，对各方深化数字合作具有积极的示范作用。“世界互联网领先科技成果发布活动”评选出14项代表性的科技成果，展现了全球数字发展强大活力。“互联网之光”博览会聚焦全球数字技术前沿动态，集中展现了云计算等领域的新技术、新产品，以及各领域各行业数字化改革的最新应用成果。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 13 版）

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