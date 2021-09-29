人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

地球大数据支撑可持续发展目标报告发布

我国可持续发展指标良好

2021年09月29日07:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月28日电  （记者吴月辉）依托中科院建设的可持续发展大数据国际研究中心于28日在京举办新闻发布会，对最新发布的《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2021）》进行了全面解读。报告显示，我国有4个指标整体已经接近或达到2030年可持续发展目标。

　　基于连续3年的《地球大数据支撑可持续发展目标报告》研究成果，科研人员针对6个可持续发展目标中的20个指标，开展了2010—2020年的中国可持续发展进程评估。结果显示，总体而言，中国的6个可持续发展目标正向着2030年可持续发展目标迈进，尤其是2015年之后，改善幅度较大。其中，我国有4个指标整体已经接近或达到2030年可持续发展目标。

　　报告监测评估了近20年全国范围水环境、水资源和水生态变化状况，结果表明，2000—2020年间，中国湖泊水体透明度和作物水分利用效率整体呈上升趋势、水资源综合管理能力已达到全球中上水平、自然和人工水体面积均呈增加趋势、沼泽湿地损失明显减缓，中国实施水质、水量和水生态一体化管理成效显著。报告还显示，2015—2020年间，中国红树林面积净增长16%。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 13 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：充分发挥太湖流域调度协调组作用 保障流域“四水”安全
　　太湖流域调度协调组第一次全体会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月28日电 （记者余璐）“太湖是流域洪水集散地，是长三角地区水资源调配中心，是区域水生态、水环境的晴雨表。…
绿色产品认证与标识宣传周启动 超千家企业已获颁绿色产品证书
　　人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，主题为“用绿色产品·享低碳生活”的2021年全国“绿色产品认证与标识宣传周”27日在京启动。 在启动仪式现场，市场监管总局认证监管司相关负责人介绍了中国绿色产品认证与标识体系建设实施情况和“十四五”期间工作规划。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部