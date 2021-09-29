本报北京9月28日电 （记者吴月辉）依托中科院建设的可持续发展大数据国际研究中心于28日在京举办新闻发布会，对最新发布的《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2021）》进行了全面解读。报告显示，我国有4个指标整体已经接近或达到2030年可持续发展目标。

基于连续3年的《地球大数据支撑可持续发展目标报告》研究成果，科研人员针对6个可持续发展目标中的20个指标，开展了2010—2020年的中国可持续发展进程评估。结果显示，总体而言，中国的6个可持续发展目标正向着2030年可持续发展目标迈进，尤其是2015年之后，改善幅度较大。其中，我国有4个指标整体已经接近或达到2030年可持续发展目标。

报告监测评估了近20年全国范围水环境、水资源和水生态变化状况，结果表明，2000—2020年间，中国湖泊水体透明度和作物水分利用效率整体呈上升趋势、水资源综合管理能力已达到全球中上水平、自然和人工水体面积均呈增加趋势、沼泽湿地损失明显减缓，中国实施水质、水量和水生态一体化管理成效显著。报告还显示，2015—2020年间，中国红树林面积净增长16%。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 13 版）

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