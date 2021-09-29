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健身需求越来越旺，市场发展越来越好

健身消费添彩健康生活（消费视窗·加快培育新型消费②）

本报记者  齐志明  毕京津
2021年09月29日07:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　在北京一家健身俱乐部门店内，会员正在智能跑步机上锻炼。
　　人民视觉

　　核心阅读

　　时下，人们的健身需求越来越旺，健身消费快速发展。要运用新技术，打造新模式，创造新业态，进一步丰富健身产品，改善健身体验，维护消费者合法权益，推动健身行业健康发展。

　　

　　健身热情持续提升

　　到2025年，实现县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区“15分钟健身圈”全覆盖，全国体育产业总规模达到5万亿元

　　“走，健身去！”如今，这句话已成为流行语。

　　走进位于北京东城区环球贸易中心的青鸟健身安贞店，不少会员正在参与“线上马拉松赛”。上午10点，伴随着开跑发令，健身爱好者们踏上跑步机开始了线上赛事：矫健有力的步伐、汗流浃背的身姿，“我健身我快乐”在这一刻得到生动诠释。

　　记者在这家健身房看到，在跑步区健身爱好者挥汗如雨，在放有杠铃、哑铃、椭圆仪等器械的力量训练区，同样人气满满。

　　9月12日，广东珠海市格力海岸社区“海浪杯”男子三人篮球赛迎来决赛。精彩的战术配合、流畅的运球上篮，瞬间点燃了健身运动爱好者们的热情。

　　“从球类到棋类、从跑步到游泳、从单双杠到平板支撑，社区比赛不仅能提升大家的健身运动积极性，助力全民健身计划实施，也能营造良好的社区氛围，可谓一举多得。”格力海岸社区运营负责人说。

　　“时下，人们的健身需求越来越旺，健身消费快速发展。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫认为，健身产业链涉及领域众多，既包括上游的健身器材、教练培训与课程研发，又包括中下游的线下健身房、健身APP、运动鞋服与智能可穿戴设备等，其消费市场空间巨大。

　　《2020中国健身行业数据报告》显示，去年全国健身俱乐部门店总数为4.43万家，国内参与健身的人数由2019年的6812万人增长至7029万人，健身人口渗透率（经常健身人数与总人口数的比例）为5.02%。

　　今年8月，国务院发布《全民健身计划（2021—2025年）》提出，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区“15分钟健身圈”全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

　　拼多多平台上，瑜伽服、瑜伽垫、健腹轮、壶铃等家用运动商品持续热销。抖音电商平台数据显示，7月21日至8月8日，体育健身用品销售火爆，成交额同比增长365%，其中，篮球、游泳、羽毛球、网球、乒乓球等经典项目相关商品最受欢迎，滑板、攀岩、冲浪、棒球等项目相关商品销售额同样快速增长，其中滑板销量同比增长353%。

　　中国体育用品业联合会发布的《2021年大众健身行为和消费研究报告》显示，我国大众健身每人年均总消费为5670元，环比增长35%，其中在健身消费投入8000元以上的用户占比已接近1/4。

　　健身体验不断升级

　　健身服务机构更加丰富多样，智能健身房、专项健身馆等渐受欢迎

　　“相比一些健身俱乐部高价的年卡和私教，这家‘藏’在社区中的乐刻健身房真不错，空间不大但设施齐全，全天不打烊。”江苏苏州市工业园区某保险公司员工胡路说，和大型健身中心相比，这种小型健身房更适合自己的生活节奏。

　　如今，城市健身服务机构更加丰富多样，智能健身房、专项健身馆等渐受欢迎，为人们提供服务更个性化、体验更优质的健身选择。新模式、新业态、新技术丰富了健身消费场景，进一步激发健身消费活力。

　　——小型健身房流行，消费门槛更低。

　　近年来，以乐刻运动为代表的主打“24小时”“月付制”“智能化”“全程无推销”等特点的小型健身房模式流行开来。这种新型健身房能让年轻人充分利用空余时间健身，降低健身消费的门槛。乐刻运动健身门店数据显示，这两年该门店健身人数在原有基础上大幅增加，用户锻炼的频次也多了起来。

　　——互联网健身普及，互动效果更佳。

　　从2016年下载使用Keep开始，在北京某高校上学的李美已是这款APP的老用户了。“我做有氧训练的时候会关注时间长、强度大、能提升心肺功能的高强度健身课程，Keep新推出的精品课‘燃脂派对’互动感十足，我很喜欢。”

　　“线上买”“线上学”“线上赛”……近年来，健身消费领域受5G等新技术影响，产生了直播健身新业态。目前，Keep直播课已实现全天候覆盖，用户可以根据喜好，随时随地选择适合自己的运动，瘦身操“燃脂派对”在线用户已超过3000万人。

　　——居家健身崛起，智能设备热卖。

　　健身运动更讲究“智能感”和“科技感”。智能精准计数的跳绳、智能呼啦圈、智能腕力球等受到年轻用户喜爱，监测自己运动状态的智能运动手环、智能手表，以及运动完放松的筋膜枪等成为年轻人健身消费的热门选项。

　　家用健身器材热度快速提升。跑步机、划船机，以及架构较为复杂的椭圆仪和动感单车等大件器材，普遍都进行了可折叠设计，方便收纳。今年“618”促销期间，“什么值得买”平台上，划船机与椭圆仪销量分别提升65.71%、39.64%。

　　健身行业更加规范

　　完善相关政策，加强市场监管，推动健身服务机构强化自我约束，维护消费者合法权益

　　在江西南昌市西湖街道康王庙社区活动中心，居民们在宽敞明亮的健身房活动。“自去年11月底改造完后，我们每天上午都会来这里的舞蹈房排练，这里还配有跑步机、单车，真是家门口的健身房。”居民熊代亮说。

　　为进一步提升“15分钟健身圈”的服务功能，南昌西湖区在老旧社区改造的同时，合理调配健身路径，将其融入公园、景区、广场、社区等公共场地，融入居民的生活环境、居住环境。离家百米的健身路径、饭后散步的公园休闲步道随处可见，健身爱好者络绎不绝。

　　付一夫认为，随着公共设施、商业健身房、团操房以及家居健身设备等不同场景和形态服务的快速发展，大众的健身选择不断丰富，全民健身的基础不断夯实。

　　数据显示，2018年底至2020年底，国内健身人口渗透率分别达到3.1%、4.9%和5.02%。虽然健身人口逐年增长，但在我国，健身消费的普及率仍然不高。推动健身行业持续健康发展，在需求端，要更好培养国人健身意识与健身习惯，在供给端，要大力推进行业供给侧结构性改革。

　　“如何帮助群众培养科学健身习惯，既是场馆经营亟待解决的问题，也有利于促进全民健身。”中体数据·练多多董事长王锋说，为促进健身行业高质量发展，健身产业数字化系统必不可少，通过这套系统来抓取店面管理、会员运动和消费等有效数据，能推进健身场馆的精细化运作。

　　“健身企业未来的发展趋势，主要是基础设施便利化、健身服务智能化、健身场景多元化。”古德菲力创始人张春山说，这几年古德菲力一直在进行产品和服务的数字化升级。公司推出了智能手表、智能电子秤等一系列数字化设备，根据数字化终端了解消费者健身状况，再结合数据为消费者设计合理的健身方案，让消费者清晰地感知到健身效果。

　　“丰富和有新意的课程、优质的服务依然是吸引新用户、增强用户黏性的关键因素。”乐刻运动创始人韩伟认为，推动健身行业健康发展，要进一步完善相关政策，加强市场监管，商业健身房等作为服务主体，也应进行自我规范，更好地维护消费者合法权益。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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