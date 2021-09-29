付丽丽

原标题：智库科学发展需有共识性理论方法

“要用双螺旋法找到智库研究学术方向，形成智库期刊群，以智库期刊群凝聚学术共同体，促进智库科学化发展。”9月28日，在中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称战略咨询院）等主办的“智库期刊群（1.0版）发布暨研讨会”上，该院院长潘教峰说。

潘教峰表示，当前，我国智库研究存在以下不足：往往高度依赖研究者和专家的个人经验；比较零散随机，智库研究课题存在分散、碎片化的问题，问题的选择和方法路径具有比较大的随机性，缺少从决策需求中凝练出的真问题，缺少成果规范，系统性、整体性不足；过于偏学术，我国智库学者大多分布在高校、科研院所或直属于决策部门的研究机构，决定了智库研究大多偏学术性，距决策实践还有较长距离等。

“随着政策领域面临的问题愈加复杂而交汇，政策产生的影响更加广泛而深远，当前研究现状逐渐不能满足科学决策需要，智库研究亟须转变。”潘教峰说。

潘教峰认为，智库双螺旋法是推动智库科学化发展的奠基性工作。他解释说，智库双螺旋法在问题导向、证据导向和科学导向下，始于研究问题，终于解决方案，形成外循环和内循环的整体体系。

具体来讲，其包含“过程融合法”和“逻辑层次法”2个循环迭代的螺旋结构， 其中，外循环是指从整体角度分析智库研究的“解析—融合—还原”过程，以及智库研究的知识层根基；内循环包括基于“收集数据—揭示信息—综合研判—形成方案”（DIIS）的过程融合法和基于“机理分析—影响分析—政策分析—形成方案”（MIPS）的逻辑层次法，由此构成“双螺旋”，分别从研究环节和研究逻辑角度描述智库研究的循环迭代、螺旋上升过程。

“智库科学发展需要具有共识性的理论方法，以期刊为载体，形成研究范式和学术共同体。”潘教峰强调。

为促进我国智库研究的科学化发展和智库研究共同体形成，展示智库研究多学科、多领域、交叉融合的特征，战略咨询院、爱思唯尔出版集团、中国知网联合开展了《智库期刊群（1.0版）》的遴选工作。利用智库双螺旋法产生的关键词集，匹配期刊数据库，通过相似度定量计算和专家定性研讨，经过多方面的交叉验证，遴选出英文期刊66种和中文期刊62种入选《智库期刊群（1.0版）》。入选期刊可被认为是智库研究的代表性期刊。

与会专家认为，《智库期刊群（1.0版）》的发布，对以智库期刊群凝聚学术共同体，促进智库科学化发展意义重大。

(责编：赵超、陈键)