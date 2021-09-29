陈瑜

原标题：我国大陆在运核电机组达51台

中核集团总工程师雷增光在28日举行的中核集团首届科技创新发展论坛上介绍，截至2021年8月底，我国大陆在运核电机组有51台，装机容量为5326万千瓦；在建核电机组数为18台，装机容量为1902万千瓦，在建机组数保持全球领先。

“核科技创新在经济主战场大有可为。”雷增光介绍，经过三十多年的自主创新，我国核能发展实现了长足进步，截至2020年底，我国大型先进压水堆及高温气冷堆核电重大专项继续稳步推进；自主三代核电型号取得重大进展，“华龙一号”首堆示范工程并网发电，“国和一号”正式发布，示范工程建设进展顺利；小型反应堆示范项目前期工作有序推进；第四代核能技术的研发正在加紧布局。2021年，党中央正式提出“在确保安全的基础上，积极有序发展核电”，核能发展正式迈进了新的历史阶段。

中核集团总经理、党组副书记顾军强调，我国要实现2030年前碳达峰、努力争取2060前实现碳中和这一宏伟目标，必须依靠科技创新，并且是全行业、高质量、高速度的科技创新。核能在这个背景下的重要性更加突显，在“双碳”攻坚战中将大有可为，发展核能不是我们应该做好的事，而是我们必须要做好的事。他指出，中国核工业必须快马加鞭赶上这一轮科技革命、工业革命，让中国核工业真正实现由跟跑向并跑领跑的转变。

目前，中核集团已经建立起了完整的核工业科技创新体系，拥有23家科研院所，15万余名核工业人战斗在科研、生产一线。硬件设施方面，经过多年来国家投入以及集团公司自主投入，目前已拥有16个国家级研发平台，8个部委级研发平台以及近50个集团级研发平台，拥有一批国际先进的大型科研设施。

(责编：赵超、陈键)