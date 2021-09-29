人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国大陆在运核电机组达51台

陈瑜
2021年09月29日07:52 | 来源：科技日报
小字号
原标题：我国大陆在运核电机组达51台

　　中核集团总工程师雷增光在28日举行的中核集团首届科技创新发展论坛上介绍，截至2021年8月底，我国大陆在运核电机组有51台，装机容量为5326万千瓦；在建核电机组数为18台，装机容量为1902万千瓦，在建机组数保持全球领先。

　　“核科技创新在经济主战场大有可为。”雷增光介绍，经过三十多年的自主创新，我国核能发展实现了长足进步，截至2020年底，我国大型先进压水堆及高温气冷堆核电重大专项继续稳步推进；自主三代核电型号取得重大进展，“华龙一号”首堆示范工程并网发电，“国和一号”正式发布，示范工程建设进展顺利；小型反应堆示范项目前期工作有序推进；第四代核能技术的研发正在加紧布局。2021年，党中央正式提出“在确保安全的基础上，积极有序发展核电”，核能发展正式迈进了新的历史阶段。

　　中核集团总经理、党组副书记顾军强调，我国要实现2030年前碳达峰、努力争取2060前实现碳中和这一宏伟目标，必须依靠科技创新，并且是全行业、高质量、高速度的科技创新。核能在这个背景下的重要性更加突显，在“双碳”攻坚战中将大有可为，发展核能不是我们应该做好的事，而是我们必须要做好的事。他指出，中国核工业必须快马加鞭赶上这一轮科技革命、工业革命，让中国核工业真正实现由跟跑向并跑领跑的转变。

　　目前，中核集团已经建立起了完整的核工业科技创新体系，拥有23家科研院所，15万余名核工业人战斗在科研、生产一线。硬件设施方面，经过多年来国家投入以及集团公司自主投入，目前已拥有16个国家级研发平台，8个部委级研发平台以及近50个集团级研发平台，拥有一批国际先进的大型科研设施。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：充分发挥太湖流域调度协调组作用 保障流域“四水”安全
　　太湖流域调度协调组第一次全体会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月28日电 （记者余璐）“太湖是流域洪水集散地，是长三角地区水资源调配中心，是区域水生态、水环境的晴雨表。…
绿色产品认证与标识宣传周启动 超千家企业已获颁绿色产品证书
　　人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，主题为“用绿色产品·享低碳生活”的2021年全国“绿色产品认证与标识宣传周”27日在京启动。 在启动仪式现场，市场监管总局认证监管司相关负责人介绍了中国绿色产品认证与标识体系建设实施情况和“十四五”期间工作规划。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部