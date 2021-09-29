俞慧友

原标题：克服“水土不服”弊端 藏文版国产操作系统来了

近日，在湖南和西藏两地科技部门共同支持下，由麒麟软件、西藏大学和国防科技大学历时18个月共同开发的“银河麒麟桌面操作系统（藏文版）V10”，在湖南长沙正式发布。

近年来，西藏地区着力加速信息化建设和新基建的开展，亟须更加完善的自主信息基础平台建设，这其中也包括安全高效的本地化计算机操作系统的开发。而现下国产操作系统均为中文版，与编码种类较多的藏文软件易“水土不服”，数据互不兼容。

为解决操作系统本土化难题，麒麟软件、西藏大学和国防科技大学共同开发了这一款操作系统。该操作系统及应用具备完善的藏语支持，藏语本地化覆盖率高达70%以上，可支持汉语、藏语、英语的灵活切换，满足用户的语言多元化需求。操作系统设计了全新的藏文界面，设计充分考虑了藏族用户的使用习惯，集实用性、高性能、创新性、可维护等优势于一体，可为用户带来卓越、顺畅的体验。特别是，藏文版操作系统首次将藏文拼写检查技术集成到操作系统中，极大地方便了藏族用户的娱乐与办公。

此外，该藏文版操作系统还拥有大量创新方法的应用，比如基于音节的藏语文本编辑距离计算方法与排序方法，能支持汉藏、英藏文本混合编排等。

中国工程院院士廖湘科介绍，此前有一些系统和软件的推出，能在一定程度上解决藏族用户的日常使用需求，但在易用性及稳定性方面，还存在诸多需解决的问题。银河麒麟藏文版操作系统，有望在易用性、稳定性方面为当地用户带来全新体验。

中国工程院院士桂卫华和王耀南则评价，这一款操作系统集成了藏文拼写检查技术，可帮助解决藏文用户在使用计算机网络应用处理信息时的语言障碍问题。而银河麒麟操作系统的安全可控性，则能助力解决当地对外开放时的网络安全问题。

截至目前，该操作系统已完成了西藏自治区31家国家或地区直属部门、西藏各地市部分单位的规模化试点推广，目前试点用户超过2万人。

(责编：赵超、陈键)