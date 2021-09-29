吴长锋

原标题：“天仙星座”计划发布 空天信息时代来临

记者从中国电科38所了解到，在28日开幕的十三届中国航展上，该所正式发布了“天仙星座”计划。

据悉，“天仙星座”是由96颗轻小型、高性能SAR雷达卫星构成的卫星星座，部署在多个轨道面。星座试验星“海丝一号”是我国首颗商业SAR卫星，于北京时间2020年12月22日中午12时37分，搭载长征八号运载火箭在文昌卫星发射中心发射成功，填补了我国商业SAR卫星的空白，实现了商业SAR卫星数据的国产化。“海丝一号”主要面向国家安全、应急、产业应用及科研需求，对标国际先进指标，基于C频段轻量化有源相控阵天线技术和一体化中央电子设备集成技术研制的轻小型SAR星座的首发试验星，整星重量小于185kg，方位向最高分辨率1米。

据介绍，星座中每颗星均具有轻小型、低成本、高分辨率等特点，可实现全天候、全天时、全透明对陆地、海洋、海岸港口等进行成像观测，可为我国在海洋环境、灾害监测及土地利用等领域提供服务。天仙星座致力于为全球每一位用户提供及时、精准的监测服务，通过多星组网实现遥感数据服务能力，通过X和C双频搭配、高低分辨率统筹设计，可兼顾军民融合应用，真正实现有“感”而发，随“星”而动的一键式服务体验。

现场负责人介绍，“天仙星座”中每一个卫星均具有4种模式成像功能，按需成像；同时搭载一颗强大的处理系统，星上即可完成图像预处理，快速识别图像内容，以更快的速度，完成图像解译和信息传输。

“此产品可实现全天时、全天候、高时效、高分辨率对地观测的效果。”该负责人指出，该产品对商业SAR卫星领域是一个重大突破。

(责编：赵超、陈键)