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2021“直通乌镇”全球互联网大赛收官

江耘 吴纯新
2021年09月29日08:03 | 来源：科技日报
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原标题：2021“直通乌镇”全球互联网大赛收官

　　2021“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛颁奖典礼28日在浙江乌镇举行。35个参赛项目脱颖而出，分享500万元奖金池，其中一等奖5个。

　　经过项目团队激烈角逐和专家评委现场打分，最终结果揭晓：北京思灵机器人夺得人工智能专题赛一等奖，合肥本源量子夺得集成电路专题赛一等奖，贝壳找房夺得消费互联网专题赛一等奖，安徽容知日新夺得工业互联网专题赛一等奖，杭州亚运会组委会夺得5G应用专题赛一等奖。

　　据悉，思灵机器人是一家智能机器人系统研发及应用服务商，在德国慕尼黑、中国北京设立双总部。该公司创始团队成员均来自德国宇航中心，刚刚完成C轮融资2.2亿美元。

　　2017年，本源量子在合肥高新区成立，是国内首家将量子计算推向商用领域的企业。四年来，先后发布自主研发的国内第一台量子计算测控一体机、超导量子计算机本源悟源量子计算云平台、国内首款量子计算机操作系统——本源司南……目前，该公司已在量子芯片、量子测控、量子软件、量子计算机和量子云平台等多个领域实现突破。

　　容知日新是国内为数不多的打通从底层硬件设备到上位软件、智能算法，再到诊断服务各个环节的高新技术企业。目前，容知日新已服务近千家重点工业企业，接入容知日新设备智能运维中心。

　　数字经济浪潮下，贝壳借助互联网大数据力量，完善数字化新基础设施，赋能服务者、改变服务方式和实践标准，加速房地产行业走向品质服务发展模式。

　　本次大赛坚持大会“迈向数字文明新时代”主题，把握数字技术同经济社会发展深度融合趋势，设置人工智能、集成电路、消费互联网、工业互联网、5G应用等五大专题赛。此外，另设最具创新奖1名、最具投资价值奖1名、最受关注度奖1名。

　　与往届相比，主题更鲜明内容更突出，吸引了来自美国、英国、法国等19个国家的1012个项目报名参赛，其中海外参赛项目180个。

(责编：赵超、陈键)

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