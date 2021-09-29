原标题：2021年世界互联网大会乌镇峰会闭幕 “数字文明”从乌镇驶向未来

9月28日，观众参观2021年世界互联网大会“互联网之光”博览会。新华社记者 丁洪法 摄

新华社杭州9月28日电（记者王俊禄、余俊杰）揭晓14项世界互联网领先科技成果、发布互联网发展报告蓝皮书、举行“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛……28日上午，2021年世界互联网大会乌镇峰会完成各项议程，落下帷幕。

大会围绕“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”这一主题，采用“线上+线下”相结合的方式举办，来自全球96个国家和地区的2000多位嘉宾参会。

9月28日，观众在2021年世界互联网大会“互联网之光”博览会上体验云游戏。新华社记者 丁洪法 摄

大会期间举办了20场分论坛，分别聚焦5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点，充分回应各方对数据治理、网络法治、互联网企业社会责任、全球抗疫与国际传播等问题的关注。

今年大会首次开通视频会议直播平台，首次举行“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动。大会期间，揭晓了14项世界互联网领先科技成果，发布了《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》蓝皮书，举行了“直通乌镇”全球互联网大赛总决赛，为期四天的“互联网之光”博览会吸引了300余家中外知名企业和机构参展。

(责编：赵竹青、陈键)