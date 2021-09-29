原标题：世界互联网大会聚焦以交易鉴证助力数字经济可持续发展

9月26日-28日，以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2021年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇召开。

“经济是技术的外延，经济发展促进社会进步。”9月27日，高灯科技联合创始人、总裁张民遐在现场发表题为《交易鉴证助力数字经济可持续发展》的主题演讲。张民遐表示，以数字支付为代表等新兴技术的出现给人们生活带来巨大便利的同时，使得交易速度更快且隐蔽性强、复杂程度高，导致监管难度进一步加大。

通过数字赋能，可以助力财税治理现代化变革，以交易鉴证技术为核心，链接监管与交易双边，用科技手段弥合监管与企业之间的鸿沟，帮助建立健全数字经济时代的治理体系，推动数字经济规范健康持续发展。

张民遐表示，参加此次世界互联网大会明显感受到我国经济走势不断向好，中国高质量数字经济发展态势强劲，是推动全球数字经济建设的重要力量。而高灯本身就在不断服务数字经济体，帮助数字经济体在做合规管理，未来将进一步发挥财税科技优势，致力于成为未来产业的核心引擎和构建新发展格局的重要力量。

在实际应用层面，例如针对房地产行业，房产企业普遍采用社会化传播方式进行营销推广，与兼职销售、兼职推广、兼职财税顾问之间的交易鉴证环节缺失，佣金支付及完税服务难以合规管理。我国有针对性地搭建了房地产行业交易鉴证服务平台，实现了闭环管理和合规鉴证。

在峰会现场，财税管家2.0发布。相比过去的服务形态，财税管家2.0以过程数字化占比程度作为核心壁垒，打造全时、在线、智能的财税管家系统。包括按需灵活的订阅应用、管家式分级服务体验、API数据连接器&机器人插件、云上财税数据中心、“工具+服务”双交付形态等多元产品及服务矩阵。据悉，财税管家2.0目前还在内测阶段，预计12月初正式上线。

专家表示，在互联网蓬勃发展的态势下，财税科技行业将深化新技术与产业融合创新应用，为互联网行业发展不断注入新活力，更好护航中国数字经济建设。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)