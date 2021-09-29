新华社“新华视点”记者戴小河、朱涵、吴涛、方问禹

原标题：多地为何“拉闸限电”？后续电力供应能否保障？

限电停产是当下热词。在电力供应紧张背景下，全国多地发布限电通知，大部分地区则将重点放在企业上，部分企业错峰生产或者停产。

这些地区的供电情况到底怎样？为何限电？后续电力供应能否得到保障？针对这些问题，“新华视点”记者进行了调查。

多地限电企业停产

近期，辽宁、吉林、江苏、浙江、广东等地相继发布有序用电或限电通知。

截至28日，已有20余家上市公司发布了限电停产相关公告，分别有蒙娜丽莎、帝欧家居、晨化股份、中农联合、利民股份等。

桃李面包公告称，分布于江苏、广东、吉林、辽宁、山东、天津、黑龙江的9家全资子公司接到当地限电通知。其中，江苏桃李自9月25日起至30日限电停产；其余8家均根据当地有序用电的相关通知配合限电举措。

有的严重地区出现企业“开二停五”、甚至“开一停六”现象。

“最近一周公司仅生产了一天，9月21日中秋放假，9月22日、23日、24日、26日、27日限电停产，这让公司原本就不充足的产能雪上加霜。”广东东莞市基烁实业有限公司总经理王勇说。

“从今年五六月份开始，限电就一直存在，只是最近限得更厉害，不只是广东，公司在湖南、江西、黑龙江等地的项目也都因为限电停转，有些地方设备一天只能开机9个小时。”广东台泉环保科技有限公司总经理彭淑芬告诉记者。

“我们园区9月15日接到通知，非必要的实验室不开空调，将负荷降低至以前的一半，现在两层办公楼共用一个热水壶。”江苏生命科技创新园一位负责人说。

东北三省一些城市也出现停电现象，给百姓生活造成影响。

“9月23日下午5点突然停电，导致很多人家都没做准备。” 吉林珲春一位市民告诉记者，停电正值下班高峰期，红绿灯没电后，交通秩序一度陷入混乱，电梯停运、做饭洗漱受影响。沈阳市部分地区有道路因信号灯没电产生拥堵。

“复苏”“缺煤”等多重因素叠加

业内人士指出，造成多地限电的主要原因有两点。一是沿海省市疫后经济复苏强劲，电力需求快速增长；二是煤炭价格大涨，煤炭供应紧张，火电企业亏损，发电出力不足。

广东省能源局有关负责人表示，今年夏季广东省内普遍高温。工业生产和高温天气带来用电需求旺盛，叠加部分区域水电供应不及预期等因素，导致电力供应紧张。

“经济复苏势头强劲，带动电量需求高速增长，1月和3月广东省用电负荷突破1亿千瓦，用电量增速达30%以上。”这位负责人说，目前正是“金九银十”订单高峰期，尤其是二产、三产用电需求持续旺盛。目前，广东省统调最高负荷需求已七创新高，达到13513万千瓦。

北京大学能源研究院特聘研究员杨富强认为，用电量大幅增长反映的是疫情之后国内经济和社会运行加速回温。“部分国家受疫情影响，导致国外供给受阻，全球市场对中国制造的需求大幅增加，拉动部分沿海城市的电力消费。”

来自国家电网的监测数据显示，2021年上半年，国家电网经营区内每月用电量同比快速增长，6个月累计全社会用电量比2020年同期增长15.83%，比2019年同期也增长14.97%。从三大产业用电量看，一、二、三产业上半年占比分别为1.26%、78.66%、20.08%，比2020年同期分别增长20.13%、16.39%、25.21%，与2019年同期相比增长均超过14个百分点。

同时，一些省份发电能力下降。天然气、煤炭价格高涨，资源供应紧张，上网电价维持不变，火电企业大面积亏损，发电积极性不高，停机检修机组明显增多。

广东一家发电企业负责人告诉记者，现在火电每发一度电就要亏损七八分，如果机组全开，电厂一天亏损上百万元。

东北三省也出现“缺煤”现象。9月26日，辽宁省召开电力保障工作会议。会议指出，7月份以来，由于发电能力大幅下降，辽宁省电力短缺。9月23日至25日，电力供应缺口进一步增加至严重级别。为防止全电网崩溃，东北电网调度部门依照有关预案，直接下达指令执行“电网事故拉闸限电”，用电影响范围扩大到居民和非实施有序用电措施企业。

火电在能源结构中占据重要地位，以发电量计算，占比约七成。所以，电“缺”或“不缺”，和煤炭的供应量有很大关系。近期，动力煤、焦煤、焦炭这煤炭“三兄弟”价格创下历史新高。据生意社监测数据显示，9月26日5500大卡以上的高热值动力煤港口市场均价为1535元/吨左右。

此外，今年上半年部分地区能耗强度不降反升，折射出相关地区高耗能行业产能快速扩张，经济增长与能源消费增长不匹配，也影响了个别地区有序用电措施力度。

多措并举保供应

国家发展改革委近日向各地方和有关企业发出通知，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线。

25日，东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式在京举行，签署的煤炭中长期合同涉及国内主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，此举将发电供热企业中长期合同占今冬用煤量的比重提高到100%，确保东北地区采暖季民生用煤和人民群众温暖过冬需求。

按照供暖季增产保供工作部署，国家能源局近期有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，现场协调解决制约增产增供的突出问题，指导地方和企业落实能源保供各项举措，努力增加能源供应，全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求。

9月23日至25日，国家能源局副局长任京东带队赴宁夏、陕西，深入生产建设一线，对煤炭、天然气增产保供进行现场调研督导，要求地方和企业压实保供责任，进一步挖掘增产潜力，突出保障发电、供暖等民生用煤，促进经济社会平稳运行。

国家电网有关负责人告诉记者，将综合施策、多措并举，打好电力保供攻坚战；强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并；统筹调配资源，发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力；加强用电情况监测，做好居民生活用电保障；严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案，及时做好沟通协调工作，维护供用电秩序稳定；加强电网运行应急值守，确保安全可靠用电。

广东省正全力采取措施，积极应对电力供应紧张状况。广东省能源局督促电厂做好发电燃料和辅料储备工作，确保高峰时段机组稳定可靠运行，统筹协调西电增加供应，按最大能力送电广东。

辽宁省要求确保有序用电实施到位，最大可能避免出现拉闸限电情况。各地方电力运行主管部门避免拉闸限电涉及安全生产、民生和重要用户。电网公司要延长有序用电负荷缺口预测时间和预警等级发布时间，扩大告知范围，便于用户提前安排用电计划。

吉林省要求全力保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况。电网公司要科学精准调度，确需停电限电，要提前告知居民做好准备，引导企业单位避峰错峰用电。发电企业要千方百计增加供给，减少停机检修，确保用电高峰时段发电能力，同时统筹风光新能源顶峰出力。

目前，浙江部分地区已暂缓限电措施，并将进一步细化政策，依据能耗效益比等评价体系，优先保障民生、产业链关联企业。

业内人士表示，部分地方政府为遏制高耗能、高排放项目盲目发展，组织开展高耗能企业用能预算管理、有序用电和错峰生产等措施，这是对原有忽视节能减排工作的纠偏措施，但必须注意方式方法，避免“一刀切”“简单化”等做法。特别是在采取有序用电的同时，要进一步加强精细化管理，确保民生用电不受影响。

(责编：赵竹青、陈键)