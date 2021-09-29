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买支牙膏就能杀幽门螺杆菌？

新华社记者马晓媛、李紫薇、许雄
2021年09月29日08:09 | 来源：新华网
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原标题：买支牙膏就能杀幽门螺杆菌？

我国是幽门螺杆菌高感染国家，有数据显示成人感染率约为50%。记者近日采访发现，号称能抑制甚至杀灭幽门螺杆菌的“抗幽牙膏”正悄悄走红网络。“抗幽牙膏”真的有效吗？

消费者吐槽被收“智商税”

山西太原市民张楠楠在一次单位体检中被查出感染了幽门螺杆菌，不久她在短视频平台上看到一款声称“可有效减少幽门螺杆菌”的牙膏。好奇之下，她便买了两支回来使用，结果两个多月后复查，她的幽门螺杆菌数值不仅没降，反而升高了。“感觉交了‘智商税’。”张楠楠吐槽道。

记者调查发现，类似的“抗幽牙膏”在网上销售火爆。在某大型购物网站输入“幽门螺杆菌牙膏”“抗幽牙膏”等关键词，会跳出五花八门的“抗幽牙膏”产品，价格从几十元到数百元不等。

记者注意到，这些产品大多宣称可抑制、预防甚至杀灭幽门螺杆菌，一些产品还打出了“对幽门螺杆菌有效灭杀99.85%”“根源灭幽门”“全家适用，无效可退”等宣传字眼。不少买家也对牙膏的功效寄予厚望：“刚查出感染，买了这个希望有用，别传染给孩子。”

这样的“网红牙膏”在线下也十分畅销。一位牙膏企业的业务员告诉记者：“类似的抑菌牙膏已经卖了好几年，现在供货规模单月可以达到1000万支以上，最近刚有一家大型连锁药房进行了批量订购，订购量在10万支以上。”

然而，对这样的牙膏能否真“抗幽”，受访专家表示质疑。中华医学会消化学会委员、山西省人民医院消化科主任王俊平表示，幽门螺杆菌主要定植在胃里，治疗重点也是杀灭胃内细菌，通常是使用包括两种抗生素在内的四联药物，需连续服药14天，才有可能根除，仅靠刷牙来治疗幽门螺杆菌是不可行的。

四川大学华西第四医院消化内科副主任廖娟解释说，幽门螺杆菌也有可能会定植在口腔的唾液和牙菌斑里，临床上在根除幽门螺杆菌之前也会推荐患者先洁牙，但即便牙膏可以对口腔的幽门螺杆菌起到抑制作用，它对胃里的幽门螺杆菌也没有作用，治疗幽门螺杆菌仍然需要吃药。

中国口腔清洁护理用品工业协会理事长相健强表示，目前协会所属会员单位没有生产销售此类产品，协会认为，口腔当中的幽门螺杆菌与胃肠道中的幽门螺杆菌是否存在关联，目前尚无科学证据，刷牙即便对口腔当中的幽门螺杆菌也并不能完全清除。协会一直关注所谓“抗幽牙膏”的虚假、夸大宣传对行业的负面影响，还曾发出行业自律声明，要求会员企业严格按照国家标准、行业标准进行功效宣称和广告宣传。

想着法儿避监管

——打监管“擦边球”。记者调查发现，网售的很多“抗幽牙膏”都标示“械字号”“医用级”。记者从药监部门了解到，根据今年新实施的《化妆品监督管理条例》，牙膏应参照普通化妆品的规定进行管理，即按“妆字号”备案，而按照医疗器械来备案的“械字号”产品就不能说是牙膏，即不存在所谓的“械字号牙膏”。

有业内人士指出，厂家既想让产品好卖而标示牙膏，又想让消费者感觉产品很专业而突出“械字号”，此外，用“械字号”还能规避广告法中关于“除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语”的规定，意在打监管“擦边球”。

——夸大功效假宣传。广东省化妆品学会常务副秘书长、暨南大学生命科学技术学院副教授刘忠说，“有的牙膏虽然只说是抗菌牙膏，但是在页面上介绍了幽门螺杆菌的危害，对消费者的实际购买产生误导、联想，也是新广告法所不允许的。”

——制造“幽门焦虑”。记者发现，为了售卖“抗幽牙膏”产品，不少商家卖力宣传幽门螺杆菌的危害，称其是“一人感染，全家遭殃”“胃癌元凶”等。一些医师也表示，临床上部分患者受牙膏广告诱导，对幽门螺杆菌有不必要的焦虑情绪。

廖娟表示，这样宣传一方面容易误导消费者，另一方面可能会造成人们对幽门螺杆菌的恐慌。“幽门螺杆菌虽然感染率很高，但是大约只有1%的人可能发展成胃癌，而且只要适当注意就能避免家庭内的传播，因此不必过度恐慌。”此外，公众恐慌还可能带来抗生素乱用及滥用，从而导致耐药，造成治疗困难。

还需强监管多一些科普

针对“抗幽牙膏”忽悠消费者、规避监管等乱象，受访专家认为，还需进一步加强行业监管，规范广告行为，同时加大科普力度，引导消费者科学消费。

记者了解到，过去对牙膏行业的监管存在一些灰色地带，导致出现种种乱象，而近些年监管趋于严格，《化妆品监督管理条例》《牙膏监督管理办法（征求意见稿）》接连出炉，对牙膏的功效评价、功效宣称用语以及相关处罚等都做出规定。业内人士建议相关措施应尽快落地，并督促各地落实执行。

中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长、教授王四新表示，针对“抗幽牙膏”这样涉及人数多、有一定危害性的网红产品，相关部门和电商企业应当形成联动机制，协同治理，加强对相关广告的监测监管，及时发现并处理违法违规宣传，避免误导和欺骗消费者。

此外，相健强等多位专家和业内人士指出，“抗幽牙膏”之所以有市场，很大原因是消费者对幽门螺杆菌的认识不足，要加大对幽门螺杆菌相关知识的科普宣传，提醒消费者理性就医，科学消费，避免盲从盲信。

(责编：赵竹青、陈键)

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