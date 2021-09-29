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税收优惠打通企业复工复产“堵点”

2021年09月29日08:10 | 来源：新华网
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原标题：税收优惠打通企业复工复产“堵点”

“刚好有税务问题想要咨询，税务局的走访很及时，让我们的涉税问题很快的解决了。”保定市某公司财务人员王雪表示。今年以来，国家税务总局保定市徐水区税务局多措并举，积极开展纳税信用宣传，落实各项税收优惠政策，精准帮扶企业解决资金等难题，取得好效果。

扩面宣传知晓到人。依托微信工作群、税企交流群等21个工作群，广泛向纳税人推送纳税信用相关政策5期次、回复企业问题620余人次，切实提高纳税人对信用的重视程度。以属地管理为原则，将参与纳税信用评价的企业分配至7个税务分局（所），分局根据评价结果一对一与企业联系，向企业推送宣传纳税信用政策，引导企业诚信纳税，提高企业诚信度。

针对辅导落实到户。徐水区税务局以纳税信用评价结果为依托，利用“税企通”“钉钉系统”等征纳沟通平台，开展一对一在线辅导，解答纳税人疑问，至目前在平台与纳税人互动780余人次、解决纳税人问题143条次。

精准帮扶实惠到位。徐水区税务局利用“纳税信用数据”进行精准帮扶，主动向银行推送纳税信用良好且受疫情影响较大的企业，同时积极优化“税易贷”服务项目，扩大纳税信用贷款受惠企业范围，努力打通企业复工复产的“堵点”。至目前，河北省保定市徐水区已有6家企业享受信用贷款2180万元。（刘玉洁）

(责编：赵竹青、陈键)

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