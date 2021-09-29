原标题：节前“体检”充电桩 绿色出行有保障

“现在真是方便啊，各个景区景点、国道沿线和高速服务区等地都有国网系统的充电桩了，现在出门旅游一点也不用害怕汽车没电了。”9月26日，来自北京的唐先生在遵化市汤泉宫温泉度假酒店外正要给他的电动汽车充电，正好看到“唐山钢铁之魂”共产党员服务队遵化新愚公分队员给充电桩进行全面检查。

随着我国电动汽车的规模化应用，电动汽车能源供给成为电动汽车推广应用的关键因素。同时随着电动汽车动力电池容量的不断增加和性能的不断提高，充电式的电动汽车展现出强劲的需求，充电桩是电动汽车发展的有力能源支撑。

伴随着国庆小长假来临，使用充电桩的频率急剧突增，为此国网遵化市供电公司提前为充电桩进行一次全面的体检。这次“体检”主要通过观察充电桩指示灯的颜色、配电箱指示灯状态、充电枪是否破损变型等，充电桩工作时内部继电器声音来判断运行是否正常，散热风机内部是否有异响来判断用电隐患等，根据充电桩内部发出来的气味来诊断、防止烧糊味、黑色灰尘异常，使用APP扫描每台充电桩进行功能检查，使用红外线测温仪对设备主板、模块、铜牌等部位进行温度检测等。

“充电桩是2019年投运的，现在电动车越来越普及，我们必须定期对这些充电桩进行巡视，确保状态可用，要不然等游客需要了在处理就麻烦了！”堡子店供电所工作人员说道。

除此之外，各供电所积极行动，对清东陵旅游区、112国道沿线等国网系统充电桩进行全面检查，并主动张贴抢修维护名片，切实保障节日期间游客的绿色出行顺畅。（郑洁、高三红）

(责编：赵竹青、陈键)