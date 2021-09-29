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第三代杂交水稻单季亩产创新纪录

2021年09月29日08:11 | 来源：新华网
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原标题：第三代杂交水稻单季亩产创新纪录

新华社长沙9月28日电（记者周勉、陈地）9月28日，在四川省攀枝花市米易县新山傈僳族乡坪山村，由湖南杂交水稻研究中心研发的第三代杂交水稻“三优2号”亩产达到1085.99公斤。这是目前为止，第三代杂交水稻取得的最高单产。

28日，由四川省农业农村厅组织来自中科院、四川农业大学、四川省农业科学院等单位的专家组成的测产组在试验田抽取了3块田块进行收割，最终测得亩产1085.99公斤。

2019年，第三代杂交水稻“三优1号”曾在湖南省衡阳市衡南县清竹村以单季晚稻的形式取得过亩产1046.3公斤的成绩。2020年在同样地点，“三优1号”又以双季晚稻的形式实现了第三代杂交水稻双季亩产突破1500公斤。湖南杂交水稻研究中心研究员、第三代杂交水稻项目主持人李新奇介绍，这次的“三优2号”是以一季中稻的形式“参考”。

据了解，“三优2号”在广东、广西、湖南、云南等多地都有试种示范点，坪山村是其中表现最优异的示范点之一。

“这个品种不仅可以在普通大田种植，还可以作为海水稻在盐碱地种植。”李新奇介绍，尽管“三优2号”作为海水稻种植的产量并不高，亩产大概在300公斤左右，但它的耐盐性却超过了1%，而目前海水稻的耐盐性普遍在0.3%到0.6%之间。

(责编：赵竹青、陈键)

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