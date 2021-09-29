龙跃梅

原标题：“双碳”目标之下，机械工业用科技做“减法”

“机械工业在全国工业中占的比例是20%—30%，机械工业一些传统的项目、产品过去也是耗能大户。机械工业是实现‘双碳’目标的一个重要战场。”中国机械工业联合会执行副会长张克林23日说。

9月23—26日，中国（广东）佛山机械工业装备博览会（以下简称广东工博会）在佛山举行。本届广东工博会上，“双碳”成为热词之一。机械工业等领域的企业，用科技创新“开路”，通过“互联网+”等手段推动节能降耗，以实际行动助力实现“双碳”目标。

新产品新技术瞄准节能降耗

对于多数企业而言，想减碳就得减少能源的消耗：比如电力、热力和燃气。当前一般企业的能源管理方式，普遍存在着严重的浪费现象，其实际能源有效利用率仅剩60%—75%，意即存在着25%—40%的能源浪费。

对此，工业富联向浪费说“不”，率先推出数字能源智能控制系统，系统通过即时采集、实时监控、自动调整，并结合群控技术、边缘计算、大数据分析及可视化平台管理，使得企业各系统稳定运行。

“透过可视化管理平台及远端中央监控，整合电、水、气、消防、安全、环保等厂务系统，达到提质增效、节能减碳实效。”工业富联佛山智造谷有限公司总经理汪昌任说。

通过数字能源智能控制系统，冰水系统可实现能耗降低达25%；空压机系统节电率达22%；综合能耗较改善前降低约20%。汪昌任说，在河南富士康（兰考）裕富园区，通过这一套系统的应用，两年节省了4500多万度电。

记者在广东工博会中发现，一大批智能化、数字化新产品新技术集中亮相，如华数机器人推出“六轴关节机器人”等，美的推出“统仓统配解决方案”等，均瞄准降低能耗。

能耗降下去速度提上来

在机械工业中，激光切割工艺是一把尖锐的“刀”。相对于传统的激光加工方式，光纤激光切割的速度快，耗能低。

“以前的设备1个小时差不多要用到100度电，现在激光切割机1个小时只需要二三十度电。”大族激光科技产业集团股份有限公司粤西区域总监费友兵说。

本次广东工博会，大族激光智能无人黑灯工厂服务方案亮相。传统工厂工人作业时需要大量人力和灯光电力等基本条件都具备的情况下，才能完成生产。智能化黑灯工厂是在激光加工设备智能化的基础上延伸扩展而来，可以完全无人化或是少人化完成生产任务。

“智能化黑灯工厂24小时可以运作，会最大效率提升机械、厂房等利用率。”费友兵说。

近日，东京奥运会和残奥会落幕。东京奥运会和残奥会颁奖典礼使用的70余套铝合金表彰台，其标志性五环LOGO全部由济南邦德激光股份有限公司生产的激光切割设备切割制作而成。

“企业原来用传统的工艺，如果能够加工100个件，用激光来加工的话，就能加工1000个，甚至2000个。”该公司国内市场部总监李磊谈到，激光切割设备在节能、环保等方面优势非常明显，传统切割工艺无法比拟。

为“双碳”提供技术和装备支持

机械工业在全国工业中占的比例是20%—30%。2020年，我国机械工业增加值增速同比增长6%，高于2020年全国工业和制造业增加值增速3.2和2.6个百分点。

那么，机械工业在“双碳”战略中如何更好地发挥作用？

张克林认为，机械工业一方面要消化上游产品对机械制造业产生的成本压力，另一方面要担起行业的责任，为“双碳”战略提供有效的技术和装备支持。

对此，中国机械工业联合会成立了能源互联网设备与技术分会、氢能分会，目的就是在“双碳”战略中，探索一些新的能源在国民经济中的应用，特别是对新能源发展过程提供一些技术和装备的支持。

(责编：赵超、陈键)