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温州乐清：数字教材让课堂“活”起来

2021年09月29日08:17 | 来源：光明网
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原标题：温州乐清：数字教材让课堂“活”起来

近日，浙江温州乐清市教育技术中心启动“乐清市教育信息化质量提升项目”，将使用数字课程教材云平台开展“智慧教学”。

结合乐清市教育规划，项目将依托数字教材及配套数字资源常态化、规模化的应用，开展教师智慧教学、学生个性化学习，提升师生信息素养能力，帮助乐清市“互联网+”教育治理发展。

据项目相关负责人介绍，数字课程教材云平台将为乐清市提供正版的数字教材与优质的数字资源，搭建综合服务平台。平台将对多方资源进行融合，搭建乐清市教育局、学校、教师、出版社、内容提供商、中教云共同构建的特色乐清市教育资源库服务体系。

“基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式，将实现教学模式转变，帮助提升教育的效率和质量。”中教云数字课程教材云平台创始人兼CEO赵子莹表示。

据悉，在平台应用过程中生成的课程资源、校本教材以及形成的教学应用模式，会成为学校特色建设和教学研究的成果，帮助扩大示范校的影响力和辐射范围，使应用示范校成为新媒体新技术新应用的孵化器。

同时，“数字课程教材云平台”应用专项培训也将同时启动，协助数字教育资源的普遍化、常态化应用，协助信息化环境下的教师专业能力和学生信息化素养的全面提升。

(责编：赵竹青、陈键)

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