原标题：我国将研究制定自贸试验区跨境服贸负面清单

新华社北京9月28日电（记者于佳欣）商务部自贸区港司副司长陈洪28日表示，在实施好海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单基础上，商务部将根据部署研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单，在更大范围推动服务贸易自由化，提升我国整体开放水平。

商务部于当日召开自贸试验区相关专题新闻发布会，陈洪在谈及下一步自贸试验区改革开放时作出上述表示。2020年9月，国务院印发了北京、湖南、安徽自贸试验区总体方案和浙江自贸试验区扩展区域方案，至今约一年时间。

陈洪介绍，截至目前，方案确定的423项改革试点任务已实施363项，总体实施率超85%，通过在更大范围、更广领域、更深层次改革探索，激发了高质量发展内生动力，开放水平不断提升，示范引领作用逐步发挥。

陈洪表示，接下来，商务部将在提升开放水平、推进制度创新、推动高质量发展、服务国家战略等方面持续发力，努力建设具有国际影响力和竞争力的自由贸易园区。

不久前举办的2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上，中方提出将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。

陈洪说，在提升开放水平方面，商务部将进一步加大开放压力测试力度，深入推进制度型开放，包括继续压减自贸试验区外资准入负面清单，根据部署研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单等。

在深入推进制度创新方面，将聚焦重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革试点，持续推动向自贸试验区下放更多省级经济管理权限。

陈洪还表示，商务部将推动自贸试验区立足资源禀赋，壮大战略性新兴产业和现代服务业，形成更多增长点、增长极，并在服务和融入“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展、长三角区域一体化发展等重大战略方面发挥重要支点作用。

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